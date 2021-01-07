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三星新款電視加入健身功能 針對居家生活、辦公強化使用體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次新推出的Neo QLED系列電視中，三星除了持續藉由Samsung TV+訂閱服務，搭配人工智慧推薦功能提升電視觀看體驗，更在新版Samsung Health加入Smart Trainer健身功能，並且針對遊戲體驗增加可切換成21:9顯示比例的超寬顯示功能，甚至也加入Google Duo多人視訊通話功能，以及對應PC般使用模式。

此次加入的Smart Trainer健身功能，似乎有意與蘋果去年底推出的Fitness+健身課程訂閱服務抗衡，可透過電視搭載視訊攝影機分析電視前的使用者運動姿勢，並且與健身課程影片示範動作比對分析，藉此評估使用者健身過程狀況，配合將數據量化讓使用者知曉此次健身成效，同時使用者也能透過Bixby數位助理服務與Smart Trainer健身功能互動。

而針對許多人利用電視由玩遊戲的需求，三星也在新款電視加入可對應21:9顯示比例的超寬顯示功能，甚至最寬可對應32:9顯示比例。另外，使用者也能藉由三星與AMD合作FreeSync Premium Pro技術，降低畫面顯示破碎現象，或是透過Game Bar介面檢視遊玩顯示設定規格。

另外，針對目前越來越多在家透過視訊與遠方親友互動的情況，三星也在此次推出的新款電視加入最多可32人同時視訊通話的Google Duo功能，並且能透過影像識別技術自動跟隨人物移動改變拍攝位置，同時讓拍攝畫面自動維持在最佳顯示範圍。

同時在越來多人在家辦公情況，此次推出的新款電視也支援Samsung DeX功能，讓使用者能直接將三星手機內容透過有線或無線方式投放至電視上顯示，並且透過藍牙連接滑鼠、鍵盤操作，或是直接透過電視內建網路瀏覽器使用微軟Office 365服務，甚至也能透過網路連接方式遠端存取預先安裝Easy Connection App的PC裝置內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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