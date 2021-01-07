三星新款電視採更環保包裝 加入更多便利輔助功能

在CES 2021正式開始前的First Look活動中，三星表示從今年開始推行的全新電視產品，將會秉持「Going Green」的永續環保理念，在原廠盒裝採精簡、可回收利用設計，並且減少傳統油墨印刷，同時也採用可利用太陽能充電與回收材質製作的遙控器配件。此外，新款電視也會加入諸如色弱輔助、手語畫面放大、自動字幕與遙控器發聲功能，讓更多視覺與聽覺有障礙的人也能順利享受三星電視便利功能。

依照三星說明，從今年開始推出的新款電視都會採用全新包裝設計，其中將減少盒裝外部圖像、文字印刷內容，同時也會設法提高包裝可回收利用比例，甚至仿效亞馬遜作法，將包裝紙箱用於創作家中雜誌架、小桌子，或是兒童玩具，藉此降低紙箱直接廢棄情況。

另外一個減少環境影響的作法，則是利用回收塑膠瓶材質製作電視遙控器，並且配合在遙控器背面搭載太陽能面板，讓使用者可透過室內燈光或戶外自然光幫遙控器充電，甚至也能直接透過USB連接埠補充電力。

在這樣的作法中，三星表示將能在每年減少使用20萬噸的瓦楞紙，並且降低高達9900萬顆3號電池使用量。

而從今年推行的新款QLED電視，以及全新Neo QLED電視機種開始，三星將會在電視產品加入包含色弱輔助、手語畫面放大、自動字幕與遙控器發聲功能，同時也會配合聲音指引電視操作，以及更多藉由人工智慧驅動的內容輔助功能，讓使用者能更容易享受三星電視所帶來便利性。

除了應用在新款電視產品，三星也承諾會繼續在旗下電視產品增加更多便利輔助功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》