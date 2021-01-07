郭明錤：Apple Glass和AirTag藍牙追蹤器今年有機會亮相

2021 年到來，Apple 會推出哪些值得注意的新品呢？除了 Apple M1 MacBook、iPhone 13 系列、iPad 之外，天風國際證券分析師郭明錤透露 AirTag 藍牙追蹤器和一款 AR 擴增實境新品將在 2021 年發表，其中的 AR 擴增實境產品據傳很可能是已經謠傳多年的 Apple Glass 蘋果眼鏡。

圖片及資料來源：cultofmac、macrumors

AirTag 是用來幫助使用者追蹤定位找到鑰匙、錢包和背包等個人物品，當 Apple 裝置與貼有 AirTag 的個人物品分開時，就會立刻通知使用者自己是不是忘了帶走什麼東西了。除了提醒之外，也具有定位功能，可以透過 Find My 尋找App (原名稱：Find my iPhone 尋找我的 iPhone) 確定個人物品的位置。

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至於郭明錤分析師所說的 AR 擴增實境裝置究竟是什麼呢？

外媒《MacRumors》表示，這次郭明錤分析師並沒有具體說明這款 AR 擴增實境裝置是什麼，只說是一款不確的 AR 裝置。

針對郭分析師所說的 AR 裝置，有網友認為是可能是 Phone 12 和 2020 iPad Pro，但也可能是指 Apple Glass 蘋果眼鏡。畢竟郭明錤曾說過 Apple 正在開發 AR 眼鏡，就連時常爆料的科技分析師 Jon Prosser 也曾透露過 Apple Glass 蘋果眼鏡的存在。

當初郭分析師透露 Apple Glass 蘋果眼鏡時，曾表示他認為蘋果 AR 眼鏡會拖到 2022 年以後才上市，然而這項預測卻被其他分析師及爆料者推翻，多位分析師及爆料者認為 Apple Glass 蘋果眼鏡將會在 2021 年上市。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/177631/，聯合新聞網獲授權轉載。》

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