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天風證券郭明錤：蘋果今年將推AirTags與AR頭戴裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

天風證券分析師郭明錤在稍早公布分析報告中表示，蘋果預計今年會推出傳聞許久的藍牙定位裝置AirTags，以及旗下首款擴增實境應用裝置。

在此之前，不少市場傳聞已經透露蘋果準備推出對應UWB超寬頻技術，並且可配合「尋找 (Find My)」功能使用的藍牙連接裝置AirTags，預期會與市場既存的Tile等同類型產品直接競爭，而三星也計畫在接下來的Galaxy Unpacked發表活動公布同性質產品，預計將以Galaxy SmartTag為稱。

至於蘋果預計推出的擴增實境應用裝置，不少看法認為會是以頭戴眼鏡裝置為設計，同時有可能搭配iPhone機種連接使用，但也有可能採一體機形式設計，並且大幅整合ARKit技術應用，讓使用者能有更擬真的擴增實境體驗。

不過，目前仍無法確認蘋果此項擴增實境應用裝置具體設計細節，但預期會在今年內正式對外公布。

除了AirTags與擴增實境應用裝置，蘋果也預期推出新款應用Mini LED顯示面板的新產品，其中更包含搭載更多核心數量的Apple Silicon處理器，以及新款Mac機種，另外也預期推出新款iMac與Mac Pro機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 郭明錤 AirTag 蘋果

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