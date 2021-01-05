一加印度預告將推出智慧手環裝置 但依然未透露智慧手錶消息

一加印度官方Twitter帳號釋出預告，表示將推出更容易達成健身目標的新款智慧手環，預期就是日前已經曝光、外觀與小米手環5相似的的智慧手環。

目前一加尚未公布具體手環外觀，但顯示與近期曝光圖像相仿，將會採用手環本體與手環配件可拆分更換設計，同時手環螢幕也會以彩色形式顯示內容。而從相關預告網站建置在亞馬遜電商服務，預期此款手環裝置將會透過印度亞馬遜銷售。

依照相關說法，一加預計推出的智慧手環將以40美元價格銷售，將會在今年第一季內推出。除了準備在印度市場推出，一加也可能會在其他市場推出此款智慧手環

在此之前，一加也證實計畫在今年初推出旗下首款智慧手錶，並且採用Wear OS作業系統，目前看起來將可能同時揭曉兩款智慧穿戴裝置新品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》