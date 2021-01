一加印度預告將推出智慧手環裝置 但依然未透露智慧手錶消息

一加印度官方Twitter帳號釋出預告,表示將推出更容易達成健身目標的新款智慧手環,預期就是日前已經曝光、外觀與小米手環5相似的的智慧手環。

目前一加尚未公布具體手環外觀,但顯示與近期曝光圖像相仿,將會採用手環本體與手環配件可拆分更換設計,同時手環螢幕也會以彩色形式顯示內容。而從相關預告網站建置在亞馬遜電商服務,預期此款手環裝置將會透過印度亞馬遜銷售。

依照相關說法,一加預計推出的智慧手環將以40美元價格銷售,將會在今年第一季內推出。除了準備在印度市場推出,一加也可能會在其他市場推出此款智慧手環

在此之前,一加也證實計畫在今年初推出旗下首款智慧手錶,並且採用Wear OS作業系統,目前看起來將可能同時揭曉兩款智慧穿戴裝置新品。

Head to the link to get notified: https://t.co/LUCWvulREa pic.twitter.com/ynLzgyFxku

This year, we are here to help you achieve all your fitness goals and make your life easier. #SmartEverywear

Every morning, when we wake up we overlook almost a third of our day we spent sleeping.

But it is sleep that armors us to take on new challenges everyday, to #NeverSettle

Tracking your sleep quality is important. How? We got you covered.

Get notified: https://t.co/tyxlW6cRmE pic.twitter.com/EPmEdvzPmL

— OnePlus India (@OnePlus_IN) January 4, 2021