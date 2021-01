除了智慧手錶 一加也計畫推出類似小米手環5的智慧手環

一加 (OnePlus)日前證實將推出旗下首款智慧手錶後,相關消息則是透露疑似一加準備推出的智慧手環圖像,外觀就像是小米先前推出的小米手環5。

以外觀來看,一加預計推出的智慧手環同樣採用手環與本體可拆分設計,並且提供包還黑、灰、藍等多款配色手環帶配件作為交換使用,同時手環帶更採用內外顏色差異設計。

至於手環本體採用彩色螢幕,並且能對應不同時間顯示形式,螢幕底下更印上「OnePlus」品牌標誌。而依照相關說法,一加預計推出的智慧手環將以40美元價格銷售,將會在今年第一季內推出。

在此之前,一加也證實計畫在今年初推出旗下首款智慧手錶,並且採用Wear OS作業系統,目前看起來將可能同時揭曉兩款智慧穿戴裝置新品。

Exclusive: This is the OnePlus Band.#OnePlus #OnePlusBand pic.twitter.com/JxYoSMxxTn