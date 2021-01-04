除了智慧手錶 一加也計畫推出類似小米手環5的智慧手環

一加 (OnePlus)日前證實將推出旗下首款智慧手錶後，相關消息則是透露疑似一加準備推出的智慧手環圖像，外觀就像是小米先前推出的小米手環5。

以外觀來看，一加預計推出的智慧手環同樣採用手環與本體可拆分設計，並且提供包還黑、灰、藍等多款配色手環帶配件作為交換使用，同時手環帶更採用內外顏色差異設計。

至於手環本體採用彩色螢幕，並且能對應不同時間顯示形式，螢幕底下更印上「OnePlus」品牌標誌。而依照相關說法，一加預計推出的智慧手環將以40美元價格銷售，將會在今年第一季內推出。

在此之前，一加也證實計畫在今年初推出旗下首款智慧手錶，並且採用Wear OS作業系統，目前看起來將可能同時揭曉兩款智慧穿戴裝置新品。

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