搭載Fire OS作業系統 亞馬遜以自有品牌進攻印度智慧電視市場

除了三星、LG等一線電視品牌積極在印度市場推行電視產品，包含Nokia、realme、小米、一加、TCL、等業者更是積極在印度搶攻電視市場，而在印度市場同樣佈局許久的亞馬遜，目前也透過自有品牌形式提供搭載Fire OS作業系統的智慧電視產品。

亞馬遜以自有AmazonBasics品牌在印度市場推行的智慧電視產品，區分55吋與50吋兩種規格，兩者均採用4K HDR LED面板設計，並且具備HDR 10、HLG、Dobly Vision等顯示效果，以及透過20W內建喇叭對應Dolby Atmos音效，螢幕則採窄邊框設計。

硬體規格則採用Amlogic四核心處理器，並且配置3組HDMI與2組USB連接埠，螢幕則對應60Hz畫面更新率與178度可視角設計。

軟體部分，兩款電視產品均搭載以Android為基礎的Fire OS作業系統，並且預載亞馬遜旗下服務內容，如Amazon Prime Video、Amazon Music等，並且搭載Netflix、Hotstar與YouTube等第三方服務，另外也在控制器預載Alexa數位助理服務呼叫按鍵。

至於建議售價部分，將在印度地區以29999盧比與34999盧比價格銷售，換算之下約為新台幣12000元或新台幣14000元。

而為了進一步在印度市場搶攻不同市場需求，亞馬遜更預計推出解析度為1080P與720P設計的三款電視產品，但目前暫時還無法確定具體推行時間，另外也不確定未來是否會在更多市場提供此類電視產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》