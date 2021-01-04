微軟計畫以Windows 10X作業系統 推動更多PC使用形式

相關消息指稱，微軟計畫將Windows 10X作業系統帶到更多形式設計裝置上使用，而不會僅應用在單螢幕或雙螢幕設計產品。

此外，微軟也開始加強Windows 10在Arm架構硬體應用體驗，因此預期未來將會有更多搭載Windows 10X作業系統的Arm架構裝置問世，進而為微軟帶動更多應用發展機會。

而在去年12月進入RTM (ready to manufacture，準備量產)階段後，微軟預期會在今年春季推出Windows 10X作業系統正式版本，初期預計會先應用在單螢幕裝置，但接下來也會擴展到原本提出的雙螢幕設計機種。

同時在近年持續與Arm架構合作，微軟未來也會藉由Windows 10X作業系統擴展更多Arm架構設計裝置，甚至能對應不同形式設計，而非侷限既有筆電、桌機等PC設計想法。

另外，在蘋果開始計畫以Arm架構推動Mac機種全新使用體驗，微軟預期也會有相關因應作法，同時也會讓目前仍以x86硬體架構主導的市場，逐漸轉向Arm架構設計應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》