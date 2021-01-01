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設計專利顯示 Canon可能計畫進軍手持穩定器市場

聯合新聞網 / 楊又肇

在越來越多人透過手持穩定器進行拍攝，而市場也開始被DJI、Insta360等廠商佔據之際，Canon也在日本境內遞交新設計專利，顯示未來可能會加入手持穩定器應用市場競爭。

依照Canon此項在12月24日獲得批准的設計專利內容，顯示Canon可能打造的手持穩定器將可直接裝載鏡頭，並且依照需求拆換，並且透過背面的螢幕檢視拍攝畫面，整體使用介面與多數手持穩定器相仿。

此外，手持穩定器上還提供熱靴座設計，將可讓使用者額外加裝補光燈、麥克風等配件，同時使用者可透過操作介面控制鏡頭角度。在手持穩定器上的轉軸設計，可讓鏡頭以多角度形式移動，並且對應各類角度，同時也能讓使用者用於自拍

目前不確定Canon未來是否計畫以此專利打造市售產品，以目前傳統相機市場逐漸受到智慧型手機等產品擠壓情況來看，Canon在近年發展確實也開始構思不同獲利機會，例如開始對外授權使用旗下感光元件，同時也將旗下鏡頭技術應用在城市安全監控等應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 自拍 Canon

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