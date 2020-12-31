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一般果粉買不起？純金訂製版AirPods Max 售價300萬元全球開賣

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一般果粉買不起？純金訂製版AirPods Max 售價300萬元全球開賣

聯合新聞網 / T客邦

專門推出奢華款科技產品的俄羅斯公司 Caviar，今日宣布將在 2021 年開賣純金特製版的 AirPods Max，售價 108,000 美元，換算台幣相當於 300 萬元。

蘋果今年發表 AirPods Max 頭戴式耳機時有些人覺得售價太貴，耳機本身售價 18,490 元、耳罩軟墊 2,290 元、Lightning 對 3.5mm音訊轉接線售價 1,190 元，有些網友覺得這價格令人吃不消。

不過一山還有一山高，專門訂製奢侈版科技產品的 Caviar 將推出純金版本 AirPods Max，耳罩採用 750 金（750 Gold）製成，白色版本搭配白色鱷魚皮頭帶、黑色版本搭配黑色鱷魚皮頭帶，設計商 Caviar 表示「Airpods Max Gold」看起來很優雅，強調了使用者的地位和無可挑剔的品味。

不論你身處哪個國家，只要購買，Caviar 全球都會出貨，如果想要訂製自己的 AirPods Max，Caviar 也有提供客製化服務。

資料來源：MacrumorsCaviar

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

俄羅斯 蘋果 AirPods Max

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