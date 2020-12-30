LG將以Mini LED技術打造全新QNED系列電視產品 明年初正式亮相

如同三星計畫以Mini LED作為未來顯示面板發展技術，LG也同樣準備在明年推出以Mini LED技術打造產品，並且將以QNED系列作為全新產品名稱。

LG預計在明年以線上形式舉辦的CES 2021揭曉全新QNED系列電視，其中將導入Mini LED技術，並且成為全新高階LCD面板機種，其中最大尺寸將對應86吋，分別提供4K、8K解析度規格。

藉由Mini LED技術，LG將使電視螢幕控光表現更為細膩，同時也能讓螢幕背光更為均勻，另外依然會保留使用既有Nanocell與量子點技術，藉此確保螢幕顯示色彩表現。

而相較LG準備將Mini LED技術應用在旗下電視產品，三星雖然也表示投入Micro LED技術，但目前主要還是應用在旗下商用化的模組電視，尚未準備用於一般消費等級電視產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》