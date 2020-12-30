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華為將以Kirin 990處理器 打造新款常時連網筆電

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自微博頁面)
(圖／擷自微博頁面)

相關消息指稱，華為計畫推出新款常時連網筆電機種，預計以擎雲L410為稱，其中採用華為旗下海思半導體製作的的Kirin 990處理器

在此之前，華為也曾與Qualcomm合作推出採用Snapdragon 850處理器的常時連網筆電，但後續卻因為美國政府技術出口禁令限制，導致難以在市場推行。即便後續Qualcomm表示獲准繼續向華為提供處理器產品，但僅能提供4G連網應用產品，採用先進製程及5G連網應用產品依然無法提供。

在這樣的限制下，華為選擇將自身打造的Kirin處理器用於常時連網筆電設計，自然不算意外。在此之前，華為也曾考量未來包含Intel、AMD在內x86架構設計的處理器產品可能無法繼續使用，因此也將旗下鯤鵬處理器應用在小型工作站主機，但鎖定消費市場的筆電產品依然維持採用Intel或AMD提供處理器。

依照Gsmarena網站報導指稱，華為此款採用Kirin處理器的筆電，將以擎雲L410為稱，分別搭載14吋螢幕、Kirin 990處理器、8GB記憶體與512GB儲存容量設計，型號則是「KLVU-WDU0B」，配色則採用深空灰設計。

不過，作業系統並非採用微軟Windows 10，而是搭載中國自行打造的作業系統UOS 20，由中國電子集團、武漢深之度科技等共同打造的中文國產作業系統，分別支援海思半導體旗下Kirin (麒麟)、鲲鹏，以及包含龍芯、申威、兆芯、飛騰、海光等中國製造處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 華為 筆電

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