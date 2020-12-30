鎖定主流市場需求的VAIO FE 14吋版本簡單玩 完整連接埠相對方便
相較先前推出的S系列與A系列機種，VAIO今年宣布推出的FE系列則是主打親民且功能完整的筆電使用體驗。
雖然並未像S系列採極致輕薄設計，此次推出的FE系列則是鎖定大眾使用需求，並且提供完整I/O連接埠，同時也具備下沉式轉軸設計，當掀開螢幕上蓋時，即可讓筆電對應自然使用鍵盤的傾斜角度，更可藉由增加筆電後方高度，讓散熱效率提升。
I/O連接埠部分，分別提供USB-C、USB 3.1、USB 2.0，以及RJ-45網路線孔與HDMI連接埠，另外也提供3.5mm耳機孔、Wi-Fi與藍牙連接功能，並且搭載2W立體聲擴音喇叭，鍵盤更採用防潑灑設計，讓使用者在一般使用情況可以避免咖啡、飲料翻倒時造成影響。
VAIO FE系列並未跟進採用Intel代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器，而是搭載去年推出代號Comet Lake的第10代Core系列處理器規格，但以FE系列筆電產品定位，其實也能發揮充足使用效能，同時更因為採用規格相對較舊的處理器規格，因此讓筆電價格可以更加親民。
不過，相較第11代Core系列處理器整合Xe顯示設計，使得第10代Core系列處理器在顯示運算應用部分會顯得有些不足，但如果主要用於文書工作，或是影片播放及一般多媒體內容使用的話，其實都能符合使用需求。
而比較可惜的是，FE系列機種依然是以一般筆電充電器提供電力，並未採用USB-C PD充電設計，因此在目前越來越多筆電都已經支援以USB-C連接埠充電，甚至加入快充設計的情況下，相對會有些不便。
FE系列分別提供14吋與15.6吋兩種規格，處理器規格則區分採用Intel第10代Core i7-10510U，以及Core i5-10210U兩種規格，記憶體則搭載8GB容量規格，儲存容量則區分512GB SSD，以及額外搭載1TB硬碟版本，建議售價分別從新台幣27900元與新台幣34900元起跳。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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