鎖定主流市場需求的VAIO FE 14吋版本簡單玩 完整連接埠相對方便

相較先前推出的S系列與A系列機種，VAIO今年宣布推出的FE系列則是主打親民且功能完整的筆電使用體驗。

▲VAIO FE 14

雖然並未像S系列採極致輕薄設計，此次推出的FE系列則是鎖定大眾使用需求，並且提供完整I/O連接埠，同時也具備下沉式轉軸設計，當掀開螢幕上蓋時，即可讓筆電對應自然使用鍵盤的傾斜角度，更可藉由增加筆電後方高度，讓散熱效率提升。

▲同樣採用下沉式轉軸設計，當掀開螢幕上蓋時，即可讓筆電對應自然使用鍵盤的傾斜角度

I/O連接埠部分，分別提供USB-C、USB 3.1、USB 2.0，以及RJ-45網路線孔與HDMI連接埠，另外也提供3.5mm耳機孔、Wi-Fi與藍牙連接功能，並且搭載2W立體聲擴音喇叭，鍵盤更採用防潑灑設計，讓使用者在一般使用情況可以避免咖啡、飲料翻倒時造成影響。

▲VAIO FE 14重量雖不算太重，但也有一定份量與厚度，因此若要隨身攜帶使用的話，可能會有些負擔

▲VAIO FE 14左側連接埠提供標準HDMI輸出、兩組USB-A、一組USB-C連接埠，充電則採用一般充電器接頭設計

▲VAIO FE 14右側提供另一組USB-A，額外提供SD記憶卡插槽，以及結合麥克風與耳機孔的音訊連接埠

▲左側後方則採用可掀開使用的RJ-45網路線孔

VAIO FE系列並未跟進採用Intel代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器，而是搭載去年推出代號Comet Lake的第10代Core系列處理器規格，但以FE系列筆電產品定位，其實也能發揮充足使用效能，同時更因為採用規格相對較舊的處理器規格，因此讓筆電價格可以更加親民。

不過，相較第11代Core系列處理器整合Xe顯示設計，使得第10代Core系列處理器在顯示運算應用部分會顯得有些不足，但如果主要用於文書工作，或是影片播放及一般多媒體內容使用的話，其實都能符合使用需求。

▲VAIO FE 14採用標準尺寸鍵盤配置，底下觸控板則維持提供對應左右滑鼠按鍵的操作介面

▲電源按鍵位於右上角，同時電源、電力與儲存元件運作燈號也位於相同位置

▲視訊鏡頭可透過實際拉蓋機構進行物理性關閉，避免個人隱私曝光

而比較可惜的是，FE系列機種依然是以一般筆電充電器提供電力，並未採用USB-C PD充電設計，因此在目前越來越多筆電都已經支援以USB-C連接埠充電，甚至加入快充設計的情況下，相對會有些不便。

FE系列分別提供14吋與15.6吋兩種規格，處理器規格則區分採用Intel第10代Core i7-10510U，以及Core i5-10210U兩種規格，記憶體則搭載8GB容量規格，儲存容量則區分512GB SSD，以及額外搭載1TB硬碟版本，建議售價分別從新台幣27900元與新台幣34900元起跳。

▲VAIO FE 14

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》