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疑似Apple Watch原型測試機曝光 辛普森家族向蘋果曾推出的Lisa電腦致敬？
與目前的Apple Watch採方正外型與圓弧邊緣設計，早期以「便當機」形式設計的原型測試機似乎就像是一款迷你iPhone。
依照Twitter用戶@AppleDemoYT分享照片，顯示疑似Apple Watch早期原型測試機外觀如同一款迷你iPhone，不僅在螢幕下方搭載對應Home鍵功能的按鍵設計，螢幕也並非採用現在方正設計，而是採較接近長方形形式。至於左側搭載的兩組按鍵，顯然是對應後來改至右側的數位錶冠上下旋轉調整功能。
此外，測試用的操作系統則接近現行Apple Watch採用版本，同樣也採用相同App佈局形式，同時配對設定化也相當接近現行設計。
而在相關圖像中，同時也出現辛普森家族中的麗莎辛普森 (Lisa Simpson)頭像，似乎是向蘋果過去曾經推出的Lisa電腦致敬。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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