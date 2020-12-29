HomePod mini開箱！跟蘋果差不多大的智慧音響 廣播、接力播放音樂都難不倒它
我喜歡～
蘋果的最新藍牙喇叭 HomePod mini，不僅體積小，還有完備的智慧功能，難怪最近大家都在討論，想必獺友們一定很好奇功能性究竟如何？話不多說，馬上一起來開箱吧
外型開箱
拆開外盒後，看到 HomePod mini 本人，第一眼就就覺得長得好像一顆蘋果，實際拿起來也很輕只有 345 克，我一手也能輕鬆掌握
不過充電線跟喇叭是不能分離的，所以收納時要稍微注意一下，盒中還附上一個 20W 的電源轉接器，如果要自己接其他電源轉接頭的話也沒問題～不過瓦特數建議至少要用 20W 以上喔
HomePod mini 這次推出了兩個顏色，太空灰色跟白色，我們拿到的是白色的，HomePod mini 大面積外表與線材都是網紗布料的材質，所以摸起來是一格一格的
頂部有一個圓形的背光觸控面板，可以透過觸控面板上面＋ −的符號來調音量，呼喚 Siri 時面板也一樣會發出彩色光～
轉過來看，會發現底部有一塊上面印著 Apple Logo 的防滑矽膠圓墊，所以穩穩的站著絕對沒問題
如何配對、操作？
配對方式超簡單
1. HomePod mini 插上電源
2. 把 iPhone 或 iPad 靠近它就能自動配對啦（或者手機搜尋打開「家庭」→「加入配件」也可以手動配對）
不過要注意一下 Apple 目前只有支援自家的產品，然後也要記得把系統更新到最新的版本 iOS 14.3，它才找的到喔
重點功能實測
廣播
把兩顆以上的 HomePod mini 放在不同房間，就可以拿來當傳聲筒用！舉例來說，我回家的時候，只要請客廳的 HomePod mini 幫我廣播「我到家了！」它就會幫我透過其他房間的 HomePod mini 傳話給大家，這功能超級實用的，另外 Apple Watch 升級到最新版本也能廣播喔
立體聲
HomePod mini 放在同一個房間的時候可以組合成立體聲喇叭組，這樣一來，就可以創造左右聲道，聽起來更沈浸而且很有靈場感，推薦大家如果有預算的話可以一次購買兩顆 HomePod mini 來試試
音質感受
雖然 HomePod mini 的體積很小，但因為內建全音域驅動單體和被動振幅器加上 S5 晶片等運算，所以音質很好，尤其在低音的部分表現非常出眾，不管在音量大聲或者小聲的狀況下，聽起來都很清晰，大家可以透過影片感受一下
多室音訊
透過 Siri，遠端遙控其他房間的 HomePod mini，就可以跟親朋好友一起同步聽同一首歌啦，不過 Apple Music 需要升級家庭方案才能在不同裝置中播放（實際在不同房間成功測試過，下方影片會把兩台放在一起是為了讓大家可以看到指令後 HomePod mini 同步的反應喔）
接力
大家有沒有遇過原本用手機聽歌聽到一半，想換到喇叭播放的狀況呢？這個狀況在出門及回家的時候超常遇到，現在只要把手機靠近 HomePod mini，原本在手機播放的 Apple Music 會直接轉由 HomePod mini 接力播放，反之，手機再次靠近，HomePod mini 音樂會關閉，由手機接力播放，不用額外再做其他設定超方便的，靠近感應一下就好，音樂就能不間斷（實際在不同房間成功測試過，影片中把兩台放在一起是為了讓大家可以看到指令後 HomePod mini 同步的反應喔）
Siri 夠聰明嗎？
相信大家都很熟悉 Siri 的功能，現在只要 iPhone 在附近，HomePod mini 就可以透過 Siri 執行個人化的要求，不管是傳訊息、打電話、播音樂都可以直接聲控 HomePod mini，不過，身為一個貼身小助理，大家一定會想到隱私的問題，不用擔心，因為 Apple 非常重視隱私權，不會透過產品洩露任何資訊給 Apple，與 Siri 的請求都是透過隨機的識別碼傳送，所以用戶資訊跟 Apple ID 並不會被透露喔
若同時有 HomePod 和 HomePod mini，喚醒 Sir i時會是誰優先？
如果家裡有 HomePod 和 HomePod mini，會先以 HomePod 為主或者距離近的優先、或是以上一次有互動的 HomePod 為主，不過如果需要連接特定一台也可以直接關閉另一台的 Siri 功能
重置方式
在連線的時候有發生一段小插曲，因為我有帶回家連過 Wi-Fi，後來到公司無法重新連線，因為 Wi-Fi 環境更改的關係，HomePod mini 需要重置才能使用，不過重置的方式很簡單：
1. HomePod mini 插上電源
2. 等待面板亮白燈
3. 長按面板至紅光出現並且發出三聲逼逼聲，就可以完成重置，再重新配對就好啦
小結
蘋果之前推出 HomePod 時，雖說音質被評為智能音箱中的冠軍，但價格實在令人卻步，導致銷量不如預期，而睽違了兩年後推出大小只有 HomePod 一半的 HomePod mini，小小顆的很可愛也方便移動，重點是只要新台幣 3000 元就可以入手，內建 U1 晶片，增加的距離感測功能對我來說很實用，買兩個 HomePod mini 搭成立體聲喇叭組也很超值，加上這次實際開箱體驗它的音質真的很讚，推薦大家去聽聽看啦
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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