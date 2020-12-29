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她搭捷運聽音樂遭嘲諷「用iPhone不用AirPods」 內行一看笑了：2副還買不起

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友坐捷運用藍牙耳機聽音樂，卻被二個小女生嘲諷用iPhone怎麼沒用Airpods，引發網友熱議。示意圖／記者曾原信攝影
一名女網友坐捷運用藍牙耳機聽音樂，卻被二個小女生嘲諷用iPhone怎麼沒用Airpods，引發網友熱議。示意圖／記者曾原信攝影

戴無線藍牙耳機是現今許多人使用3C產品時的流行趨勢，不過近日有名女網友搭捷運準備使用藍牙耳機聽音樂時，卻冷不防被一旁的小朋友笑說「用iPhone不用AirPods」，也引發大家討論現在年輕一輩的價值觀是不是真的「蘋果至上」。

該名女網友在網路論壇Dcard上發文寫道，下班搭捷運時，對面坐了兩個看起來像讀國高中生的女生，正當她拿出藍牙耳機，準備挑歌聽音樂並開啟環境音時，不小心聽到她們講說，「哈哈，用iPhone不用AirPods，還買沒牌子的無線耳機。」

Po文的女網友隨即用下班後的喪屍臭臉看了對方一眼，結果對方也被她「太過赤裸」的眼神嚇到，故作忙亂地在自己的包包裡假裝找東西。她表示，雖然自己是拿iPhone但沒有用AirPods，「因為我是用深海蛇（Sennheiser）呀」，她還補充說明，「跟她們說，她們也不知道吧！」

底下的網友們也議論紛紛，有人就勸說遇到這種人真的不用理會，自己用得爽最重要，甚至有人認為現在小朋友「價值觀偏差很嚴重」，而且怎麼會如此沒家教，隨便評論別人講話還這麼大聲？

其他人則分析，「在她們世界觀裡，Apple是宇宙無敵超級厲害的電子品牌，信仰無誤」，還有網友直言，「有些人的眼界就是那樣啊，自以為高尚結果根本沒見過世面。」

有人看了po文的這位女網友所拿的耳機，便稱讚她「果然是會用好貨的人」、「這款很貴，我買不下手」、「2副二代AirPods的錢還買不起這對耳機」、「其實很多耳機音質都比AirPods好。」

另外，有其他人抱持中立看法，認為要不要買藍牙耳機是看個人需求，「我拿唉鳳12pro，耳機用雜牌700元的，覺得不常聽音樂買Airpods不划算啊，藍牙耳機的電池壽命就兩年吧！」

根據網購業者賣場上架的商品資訊顯示，Sennheiser（森海塞爾）藍牙耳機二代要價新台幣9,900元，特色是具有主動降噪功能，標榜嘈雜環境中也可聽到高品質的音樂。

真無線藍牙耳機 藍牙耳機 iPhone 蘋果 AirPods

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