7千有找！三星智慧顯示器登台 具備App擴充、無線DeX、AirPlay 2功能

今年11月中旬推出搭載Tizen作業系統，並且具備無線DeX、AirPlay 2與App擴充功能的智慧顯示器Smart Monitor M7、M5，今日 (12/28)終於宣布引進台灣市場消息，並且確認建議售價分別是新台幣8990元與6990元，尺寸同樣對應32吋與27吋兩種設計，預計在明年1月中旬開放台灣通路銷售。

Smart Monitor M7、M5均搭載Tizen作業系統，因此就算使用者未連接PC等運算裝置，顯示器本身也能直接開啟微軟Office 365相容文件，並且可連接滑鼠、鍵盤操作，另外也能直接使用Netflix、Apple TV、YouTube、Hulu等網路服務，更可透過軟體市集服務下載更多App擴充功能。

同時，為了方便搭配手機使用更多內容，這款智慧顯示器更搭載Wi-Fi與藍牙連接功能，同時也支援三星旗下無線DeX連接模式，以及蘋果AirPlay 2，讓使用者三星或蘋果手機產品都能方便將手機內容投放至顯示器上呈現。

另外，螢幕本身採用7.5mm窄邊框與7.5mm薄型底座設計，32吋款式採用UHD解析度設計，27吋版本則採用Full HD解析度規格，並且搭載符合德國萊因TÜV認證的護眼低藍光功能，以及零閃爍與智慧偵測環境光源 (Adaptive picture)自動調整亮度設計，同時包含充電、資料傳輸或訊號連接均可透過USB-C連接埠串接裝置，讓桌面配線更加簡單。

三星預計在2021年1月正式開放Smart Monitor M7、M5於台灣市場上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》