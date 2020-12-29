電池續航近兩年！羅技新款軌跡球Ergo M575售價1490元 增加藍牙連接功能

羅技在10月下旬宣布推出的新款軌跡球裝置Ergo M575，確認以新台幣1490元價格在台上市。

相較2010年曾推出的M570，Ergo M575主要加入藍牙連接設計，並且提高DPI感應速率，並且採用符合PCR (產品環境足跡)標準的產品設計，增加產品耐用性，同時以回收塑膠材質打造，藉此達成減碳目標。以達到產品減碳、節省能源的企業永續目標。

外觀設計則貼近原本的M570，同樣採用拇指滾動軌跡球方式操作，而右側則採貼和手掌自然放置角度設計，讓使用者能更輕鬆操作左右按鍵，或是透過食指操作兩組快捷鍵，另外在靠近虎口平貼位置則採用止滑紋路設計，藉此增加操作時的穩定性。

跟過往軌跡球產品一樣，羅技同樣強調軌跡球使用模式可以降低傳統滑鼠使用產生的手腕隧道症情況，並且透過減少手部操作負擔提高工作效率。至於連接方式除了透過藍牙，依然可以配合2.4GHz傳輸頻率的USB Dongle建立連線。

另外，Ergo M575能以單顆三號電池在藍牙連接時，對應長達20個月的使用時間，若是透過2.4GHz Dongle連接的話，則可增加至24個月，意味使用者可以不用擔心電力是否會突然不夠，但如果使用者較為頻繁的話，相對也會讓電池續航時間縮短。

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