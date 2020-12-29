換上RF接環 Canon揭曉體型最小的Cinema高階攝影機EOS C70

今年持續推動RF接環機種後，Canon也開始將RF接環應用在旗下高階攝影機系列，並且推出結合Cinema EOS技術的全新攝影機EOS C70。

由於採用無反光鏡設計，使得EOS C70能在內部機構更為精簡，同時也因為減少法蘭距設計，因此讓機身可以變得更小，但依然具備多達13組自定義按鍵，以及專業應用的輸出、輸入端子介面，另外也能使用多功能手把與內建10級濾光鏡設計，本身更具備高效能散熱系統，藉由兩組SD記憶卡插槽作為儲存媒介。

至於感光元件則採用與EOS C300相同的Super 35mm DGO (雙增益輸出)CMOS規格，對應16級影像動態範圍，並且搭配Digic DV7影像處理器，最高支援4K 120fps慢動作拍攝，以及在Super 16mm拍攝模式下可達180fps慢動作拍攝效果，而藉由雙SD記憶卡更可拍攝4K 4:2:2 10-bit XF-AVF格式影片。

除了採用RF接環，EOS C70更搭載EOS iTR AF X對焦技術，標榜與EOS R5採同等級快速對焦，以及智慧自動對焦演算，同時為了拍攝方便也加入自動ISO調整功能，而針對數位廣告與社群媒體傳播拍攝需求，EOS C70更加入垂直畫面錄影功能。

而針對目前RF接環鏡頭選擇相對還是較少情況，Canon也針對EOS C70提供EF-EOS R 0.71x鏡頭轉接環，藉此讓EOS C70能使用更多EF接環鏡頭，並且能將拍攝視角轉換成等同35mm全片幅規格，同時也讓光圈提升一級。

建議售價部分，EOS C70單機身將以新台幣16萬9000元價格銷售。

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