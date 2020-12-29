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Sony輕巧款高階攝影機Cinema FX6登場 僅890公克、同樣對應E接環設計

聯合新聞網 / 楊又肇

如同Canon宣布將無反光鏡設計的RF接環應用在新款Cinema EOS C70，藉此打造機身更輕巧的高階攝影機，Sony也將E接環應用在全新設計的Cinema FX6，並且讓機身設計更為輕盈。

Cinema FX6的消息，最早是在今年9月時候宣布投入開發。同樣延續FX9將α系列相機與CineAlta高階攝影機特性結合，讓Cinema FX系列機身可以更為輕巧。

全機以鎂合金打造，機身僅有890公克，並且採模組化設計，包含觀景窗、取景器、手持握把等配件都能拆卸，甚至也能配合輕盈機身設計，將FX6裝載於手持穩定器或大型空拍機進行拍攝。

而作為FX5後繼機種的FX6設計，則是採用與α7S III相同的BIONZ XR影像處理器，搭配Sony全新設計的1020萬畫素Exmor R CMOS背照式感光元件，對應15級動態範圍調整，對應ISO 800基礎感光值，最高可對應ISO 12800，或是透過擴展方式對應ISO 409600等級的感光範圍，另外也搭載可變ND減光濾鏡，在不影響景深表現情況下，可於1/4-1/128之間作調整。

對焦系統則採用源自α系列相機搭載設計，支援627點相位自動對焦點，以及眼部識別對焦功能，而影片錄製格式則支援XAVC Long GOP、XAVC All Instra 4K 4:2:2 10bit，同時也支援120fps慢動作錄影，或是將120fps慢動作錄影內容再以5倍低速輸出影片，另外更支援源自Venice系列機種的S-Cinetone色調、S-Log3、S-Gamut3與S-Gamut3.Cine等紀錄格式。

在連接部分則採12G-SDI介面，對應16bit RAW檔案傳輸、HDMI時間碼輸出/輸入、Wi-Fi連結與XLR四聲道訊號錄製，另外也具備智慧熱靴與內建立體聲麥克風，儲存則是透過兩組CFExpress Type-A插槽存放拍攝內容，支援高速傳輸規格的CFExpress Type-A記憶卡。

軟體部分，Sony也配合FX6提供免費的Catalyst Browser/Prepare，讓使用者能將攝影機紀錄的影像穩定資訊、影片剪輯標記、攝影機翻轉資訊傳送至編輯軟體，讓編輯軟體可以透過這些資訊快速校正內容，而透過Cotent Browser Mobile App則可讓使用者透過手機進行包含對焦、光圈與變焦等項目遠端控制或設定。

建議售價部分，Cinema FX6預計在台以新台幣23萬9980元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空拍機 Sony 數位相機

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