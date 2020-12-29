採Intel EVO設計的華碩商務筆電ExpertBook B9400CE 更符合長時間及輕薄使用體驗

相較在CES 2020期間同步更新的商務筆電ExpertBook B9450，華碩近期推出的新款商務筆電ExpertBook B9400CE，採用Intel代號Tiger Lake的第11代Core處理器，並且搭配Intel Xe顯示架構的Iris Xe顯示設計，同時也符合Intel EVO輕薄筆電設計規範。

▲ExpertBook B9400CE

符合Intel EVO輕薄筆電設計規範

另一方面，ExpertBook B9400CE也延續先前ASUSPRO B9440、ExpertBook B9450設計特色，主要針對行動辦公使用族群打造，採用輕薄、高續航力，以及簡約外觀設計，同時也針對商務需求加入抗摔軍規設計，並且提供充足的I/O連接埠。

外觀同樣以相對簡約、沉穩形式打造，並且透過鎂鋰合金材質打造更輕薄機身，相比鋁合金約可減少25%重量，另外上蓋也採用ErgoLift設計，讓使用者開啟上蓋時也會將筆電本身撐起，藉此對應更舒適的鍵盤敲打角度。

鍵盤部分也採防潑水設計，並且同樣加入華碩NumberPad虛擬數字觸控板，讓使用者能快速切換使用數字按鍵，或是快速啟動計算機。

▲ExpertBook B9400CE本體

▲ExpertBook B9400CE轉軸採設計，當上蓋掀開時即可將筆電本體後方撐起

螢幕則採用14吋LED背光IPS面板，並且採1920 x 1080解析度、16:9顯示比例、400 nits亮度與178度廣視角設計，本身也具備防眩光與100% sRGB廣色域顯示效果，同時以4mm邊框設計對應94%顯示佔比。

而電池電量則區分為可對應13小時，或是長達20小時續航表現兩種版本，但後者自然會讓機身重量加重為1005公克，一般版本機身重量則僅有880公克，厚度僅為1.49公分，此次換上代號Tiger Lake架構的第11代Core處理器，搭配Iris Xe顯示設計，不僅大幅降低筆電運作耗電量，更讓輕薄筆電也能對應1080P解析度、60fps等級的畫面顯示效果。

由於符合Intel EVO設計，因此不僅以輕薄機身打造，更讓電池續航時間明顯拉長，同時也在僅以電池形式運作時維持一致效能表現，尤其此次更加入Xe顯示設計，讓輕薄設計的筆電也能對應1080P、60fps穩定顯示效能輸出，並且能在休眠狀態下快速喚醒，增加使用便利性。

▲ExpertBook B9400CE採Intel EVO形式設計

▲ExpertBook B9400CE搭配全尺寸鍵盤配置，並且採用NumberPad虛擬數字觸控板

更輕薄、全方位行動辦公使用體驗

此次筆者取得版本為搭載Core i7-1165G7處理器、配置32GB 4266MHz LPDDR4x記憶體版本，儲存裝置則採用雙M.2 NVMe PCIe 3.0 x4配置、總計達2TB的SSD，並且搭配66Wh 4芯設計的鋰聚合物電池，以及螢幕自動更新 (Panel Self Refresh)技術，因此電池續航時間最長可達20小時。

另外，搭配USB PD協議的有線快充技術，不僅能透過原廠或坊間銷售的USB-C充電器補充電力，更可在39分鐘內將筆電充入60%左右電力，藉此對應全天候的使用需求。

在連接埠方面，ExpertBook B9400CE分別提供2組對應Thunderbolt 4與充電功能的USB-C，以及1組USB 3.2 Gen 2 Type-A，另外還包含1組HDMI輸出、1組micro HDMI (配合專屬配件 轉接RJ45)、1組Kensington防盜鎖槽與1組3.5mm耳機孔，對於臨時使用USB周邊配件、外接螢幕的需求相當便利，聲音輸出部分則是透過華碩金耳朵團隊與Harman Kardon合作，提供充足的聲音播放表現。

▲ExpertBook B9400CE左側連接埠：2組對應Thunderbolt 4與充電功能的USB-C、1組HDMI輸出、1組micro HDMI (配合專屬配件 轉接RJ45)

▲ExpertBook B9400CE右側連接埠：1組Kensington防盜鎖槽、1組USB 3.2 Gen 2 Type-A、1組3.5mm耳機孔

針對商務使用進行強化

ExpertBook B9400CE同樣延續過往軍規防護設計，並且在機身內部加入減震墊，藉此減緩筆電摔落時的力道衝擊，更可對抗垂直方向約30公斤擠壓力道，另外也同樣在經常插拔使用的I/O連接埠內側以對稱鎖點強化，避免長時間使用情況下造成變形、走位等損壞現象。

▲ExpertBook B9400CE採Intel EVO規範設計，全機重量僅在1公斤以下

其他便利設計，則包含可藉由動態感應元件、紅外線鏡頭確認使用者是否位於筆電前方，並且配合Windows Hello臉部識別技術登入帳號的視訊攝影機，同時可依照隱私防護需求增加可手動關閉的滑蓋機構，確保視訊攝影機不會因為其他因素產生隱私外洩情況。

內建四組全向遠距麥克風部分也針對Alexa數位助理等服務進行收音強化，同時也能透過位於觸控板下緣的燈號確認數位助理服務回應與運作狀態。同時，內建麥克風也能藉由Intel技術應用，配合華碩旗下ClearVoice技術設計，讓諸如鍵盤敲打、背景談話、狗叫聲等環境吵雜聲音可以透過人工智慧方式進行消除，僅保留使用者說話聲音。

軟體加上行動裝置連動、更便利管理工具

在軟體方面，ExpertBook B9400CE搭載微軟Windows 10 Pro作業系統，同時可以配合Link to MyASUS服務與手機連接，分別對應iOS與Android裝置使用，支援檔案傳輸、網頁連結傳輸、接聽手機電話，或是利用手機當作鏡像或延伸螢幕使用，此外也能透過手機直接存取筆電內儲存檔案。

針對使用安全部分，ExpertBook B9400CE同樣搭載TPM加密設計，藉此確保存放在筆電內的密碼等資訊安全，同時除了透過Windows Hello登入之外，更可透過指紋辨識方式確保登入身分。而在企業使用部分，則可透過選購ASUS Control Center軟體套件集中管理設備，或是配合ASUS Business Manager針對企業使用筆電進行最佳化維護。

▲ExpertBook B9400CE配合Link to MyASUS服務，可讓筆電與手機能有更無縫整合使用模式

▲ExpertBook B9400CE搭載指紋辨識器，掌托部分採用霧面材質設計

而在台灣銷售版本更提供MyASUS in WinRE服務，讓使用者能透過整套診斷測試工具自動識別故障問題，同時也能將故障情況自動生成QR Code，讓華碩維修人員可以更快速確認問題狀況，並且提供後續技術支援。

其他便利設計部分，還包含華碩在ExpertBook B9400CE原廠盒裝使用配件盒，可以直接變成筆電支架，讓使用者能以更舒適角度使用筆電，同時在原廠盒裝內也隨附一組筆電保護套，方便使用者隨身攜帶筆電使用。

▲ExpertBook B9400CE原廠盒裝物，包含筆電本體、充電器等配件，以及隨附筆電保護包

▲ExpertBook B9400CE隨附充電器雖然採USB-C接頭設計，但仍採用不可拆換設計，另外附上的micro HDMI轉接配件，則是對應RJ-45網路線孔

▲ExpertBook B9400CE盒裝開啟時，就會將筆電自然撐起

▲ExpertBook B9400CE隨附配件盒攤開後，可當作筆電立架使用

▲ExpertBook B9400CE

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》