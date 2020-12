擴充產品線 一加證實明年初將推出旗下首款智慧手錶

在OPPO日前宣布推出智慧手錶產品後,與OPPO有一定淵源關係的一加 (OnePlus)稍早也透露將在明年初公布旗下智慧手錶產品。

依照一加執行長劉作虎透露說法,一加打造的智慧手錶將會在明年初問世,但未透露具體細節。

在2016年時,便曾由目前已經離開一加的共同創辦人、全球市場負責人裴宇分享一加智慧手錶產品設計草圖,但當時將所有研發資源聚焦在手機產品上,因此智慧手錶研發計畫自然就被暫時延後。而此時再被拿出來宣傳,意味一加希望擴充旗下產品線,同時也可能比照OPPO、realme跨入更多領域市場發展。

至於這款預計明年初亮相的智慧手錶,是否也會像一加手機鎖定不妥協的硬體規格設計,或是採取更符合消費市場需求模式,目前都還無法確認。

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj