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擴充產品線 一加證實明年初將推出旗下首款智慧手錶

聯合新聞網 / 楊又肇

在OPPO日前宣布推出智慧手錶產品後，與OPPO有一定淵源關係的一加 (OnePlus)稍早也透露將在明年初公布旗下智慧手錶產品。

依照一加執行長劉作虎透露說法，一加打造的智慧手錶將會在明年初問世，但未透露具體細節。

在2016年時，便曾由目前已經離開一加的共同創辦人、全球市場負責人裴宇分享一加智慧手錶產品設計草圖，但當時將所有研發資源聚焦在手機產品上，因此智慧手錶研發計畫自然就被暫時延後。而此時再被拿出來宣傳，意味一加希望擴充旗下產品線，同時也可能比照OPPO、realme跨入更多領域市場發展。

至於這款預計明年初亮相的智慧手錶，是否也會像一加手機鎖定不妥協的硬體規格設計，或是採取更符合消費市場需求模式，目前都還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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