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三星高階定位的真無線耳機Galaxy Buds Pro 將以199美元價格銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經有消息指稱三星計畫在明年1月揭曉新款旗艦手機Galaxy S21系列時，同步推出高階款真無線耳機Galaxy Buds Pro，而稍早不僅出現疑似官方宣傳圖像，更透露此款耳機將以199美元價格銷售。

由於定位在更高階使用體驗，因此價位比先前推出的Galaxy Buds Live貴上一些也是正常，而相關消息更指出Galaxy Buds Pro將會加入降噪等級可調整設計，另外也預期保留可同時聽見環境聲音與音樂的穿透效果，同時更預期加入3D空間音效，以及語音偵測識別與觸控手勢操作功能。

另外，Galaxy Buds Pro造型將會融合Galaxy Buds+與Galaxy Buds Live設計，其中會保留Galaxy Buds+的入耳式耳塞設計，以及Galaxy Buds Live外觀光澤設計，而內建驅動單體則分別會以6mm規格對應高頻發聲，以及透過11mm規格對應低頻聲音，藉此讓Galaxy Buds Pro聲音輸出能有更顯著層次感，至於耳機防水能力則將提升至IPX7等級。

Galaxy Buds Pro預計會在明年1月與Galaxy S21系列一同推出，但是否會提前至CES 2021期間亮相，目前還無法確認。

而在顏色部分，Galaxy Buds Pro預期也會推出搭配Galaxy S21系列的紫色，同時也會推出黑色、白色 (或銀色)等基本配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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