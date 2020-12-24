快訊

陳時中氣紐籍機師說謊不配合疫調！「兩人每天在一起怎可能忘記」

共軍海外融資踢鐵板？MSCI剔除中概股的影響

Canon考慮將相機快門機械式結構 更改為壓感觸控設計

聯合新聞網 / 楊又肇

Canon在稍早提出設計專利中，提出以壓感觸控形式的設計，取代相機採用傳統機械式快門操作介面。

依照Canon所提出專利描述，這樣的快門設計，實際上與傳統快門操作模式相同，只是從原本機械結構改為電子化的觸控設計，使用者依然可以透過不同壓按力道對應快門操作模式，例如半壓對焦，或是長按進行拍攝等。

不過，由於電子化的操作與機械結構運作方式仍有些不同，因此多少會讓日後快門操作方式有所改變。

但實際上，Canon其實很早就已經將觸控快門應用在相機背面螢幕，讓使用者能透過觸控螢幕進行對焦，並且啟動快門拍攝影像。而進一步將機械結構快門改為觸控操作形式，預期可讓相機機身有更高防水結構設計，同時也能透過結構精簡，使得整體重量可以再輕盈一些。

目前還無法確認Canon日後是否會將此項專利應用在市售產品，但考量產品定位與使用模式來看，預期初期僅會用在入門消費等級機種，而非用於專業旗艦機種，主因在於專業攝影師依然習慣透過機械結構控制相機快門，而對於一般消費者而言，則是早已習慣透過智慧型手機上的虛擬快門拍攝，因此將入門消費機種快門結構更改為電子化設計，並不會造成太大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 Canon

延伸閱讀

米粉久等了 小米宣布再推5G雙機10T Pro、10T

realme X7 Pro與realme 7 5G在台推出 搭載聯發科天璣系列處理器

不畏疫情！脊椎醫學有AI加持 體態檢測照相機遠端找病灶

GIS大擴產 迎iPad新單

相關新聞

iPad Air 4開箱：一台更專業的平板 和iPad Pro該怎麼選？

在今年蘋果強大的新品軍團當中，iPad Air 4 也因為從外觀到性能上的眾多的革新，引來不少關注，中階款卻越來越向 iPad Pro 看齊，是今年許多人對 iPad Air 4 的評價：「最新款的 A14 Bonic 處理器、Pro 級的設計。」

M1 Mac今天正式開賣！比前一代才晚半年 功能卻強很多

讓蘋果迷引頸企盼的M1版Mac book air、Pro及主機型式的 Mac mini，台灣官網今(23)日正式開賣了，若是在今年年底下單，約需等待兩週工作時間，在明(2021)年元旦後可到貨。

明年1月出貨！換上M1處理器的新款MacBook Air、MacBook Pro與Mac mini台灣開賣了

終於，在日前通過台灣NCC檢驗之後，蘋果終於開放在台銷售換上M1處理器的新款MacBook Air、MacBook Pro，以及Mac mini，最快會在明年1月5日至8日間出貨。

Tesla車主明年將能以訂閱形式使用自動輔助駕駛功能

在標榜提供完整自動駕駛效果的Full Self-Driving (FSD)自動輔助駕駛功能升級價位逐漸攀高情況下，Tesla執行長Elon Musk在回覆Twitter上的提問時，透露明年將會推出訂閱形式方案。

Nexstgo宣布引進新款VAIO FE系列輕薄筆電 對應全天候使用需求

代理VAIO系列產品在台銷售業務的Nexstgo，宣布引進搭載Intel第10代Core系列處理器的VAIO FE系列機種，區分14吋與15.6吋兩種規格，並且藉由輕薄機身設計對應全天候使用需求。

Razer Hammerhead True Wireless Pro動耳聽：加入THX音效與主動降噪效果如何？

筆者取得Razer近期宣布推出的新款真無線耳機Hammerhead True Wireless Pro，藉此比較搭配手機使用，以及由玩遊戲時的體驗差異。

HomePod mini開箱實測 這3個搭配iPhone的新功能超酷炫

蘋果於10月發表會亮相的HomePod mini終於要在台灣上市了！超迷你僅有手掌大小的外型、與HomePod相比毫不遜...

Apple Watch心電圖正式登場！如何操作？30 秒實測給你看

Apple 推出 iOS 14.3 和 watch OS 7.2，等了很久的 ECG 心電圖 App 也終於可以用了，只要你的Apple Watch 是 Series 4 以上的後續錶款，並把 iPhone 和 Apple Watch 更新到最新版本，就可以使用心電圖功能囉

CES下月登場 雙A推新品搶市

全球最大消費性電子商展會CES 2021今年因COVID-19轉為線上展會，預計將在1月11日至14日登場，據悉，這次品...

無螢幕設計？疑似Google自製智慧手環設計專利曝光

美國專利與商標局相關文件中，出現疑似Google打造的智慧手環設計專利，採無螢幕設計，但是搭配可追蹤身體動態數據的感測元件，似乎有點類似Fitbit過去推出的智慧手環。

果粉問Apple Watch額外用處有哪些？上百則留言洗版「用過回不去」

入手蘋果Apple Watch，除了主打的健康監控功能，還有哪些額外的用處？有網友發文請益，看了官網後發現目前Apple Watch強打的是健康監控，而其他功能似乎還停留在不太方便的尷尬階段。他好奇除了看時間和健康監控系列功能，還有哪些沒講到的好處？上百則留言列舉出原po沒提到的功能，直呼「太多說不完」、「用了就回不去」。

Apple Watch新增心適能通知 擴大監控健康狀態

蘋果公司今天推出iOS 14.3及watchOS 7.2作業系統更新，用戶能直接在手腕上測量心電圖，也可以在iPhone...

熱門新聞

M1 Mac今天正式開賣！比前一代才晚半年 功能卻強很多

iPad Air 4開箱：一台更專業的平板 和iPad Pro該怎麼選？

美國太空部隊資深飛行員 蹺課排隊買PS5被降階、降薪

iPhone 12系列熱賣！ 蘋果拿下台灣11月逾半江山

米粉久等了 小米宣布再推5G雙機10T Pro、10T

realme X7 Pro與realme 7 5G在台推出 搭載聯發科天璣系列處理器

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。