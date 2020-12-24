Canon考慮將相機快門機械式結構 更改為壓感觸控設計

Canon在稍早提出設計專利中，提出以壓感觸控形式的設計，取代相機採用傳統機械式快門操作介面。

依照Canon所提出專利描述，這樣的快門設計，實際上與傳統快門操作模式相同，只是從原本機械結構改為電子化的觸控設計，使用者依然可以透過不同壓按力道對應快門操作模式，例如半壓對焦，或是長按進行拍攝等。

不過，由於電子化的操作與機械結構運作方式仍有些不同，因此多少會讓日後快門操作方式有所改變。

但實際上，Canon其實很早就已經將觸控快門應用在相機背面螢幕，讓使用者能透過觸控螢幕進行對焦，並且啟動快門拍攝影像。而進一步將機械結構快門改為觸控操作形式，預期可讓相機機身有更高防水結構設計，同時也能透過結構精簡，使得整體重量可以再輕盈一些。

目前還無法確認Canon日後是否會將此項專利應用在市售產品，但考量產品定位與使用模式來看，預期初期僅會用在入門消費等級機種，而非用於專業旗艦機種，主因在於專業攝影師依然習慣透過機械結構控制相機快門，而對於一般消費者而言，則是早已習慣透過智慧型手機上的虛擬快門拍攝，因此將入門消費機種快門結構更改為電子化設計，並不會造成太大影響。

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