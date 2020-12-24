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明年1月出貨！換上M1處理器的新款MacBook Air、MacBook Pro與Mac mini台灣開賣了

聯合新聞網 / 楊又肇

終於，在日前通過台灣NCC檢驗之後，蘋果終於開放在台銷售換上M1處理器新款MacBook Air、MacBook Pro，以及Mac mini，最快會在明年1月5日至8日間出貨。

至於建議售價部分，換上M1處理器的新款MacBook Air將從新台幣30900元價格起跳，而新款MacBook Pro則會從新台幣39900元起跳，至於新款Mac mini則是從新台幣21900元起跳。顏色部分，新款MacBook Air提供銀色、太空灰與金色，新款MacBook Pro則提供銀色、太空灰，新款Mac mini則只有銀色選項。

三款新機都可以選擇升級記憶體、儲存容量，或是選擇更換不同介面鍵盤配置 (新款Mac mini就沒有這個選項)，以及是否預裝Final Cut Pro或Logic Pro軟體項目。

升級價格部分，無論選擇增加記憶體，或是儲存容量，基本上都是以新台幣6000元累加起跳，而更換鍵盤配置則不再收費範圍內，至於Final Cut Pro及Logic Pro軟體項目，則分別以新台幣9900元與6590元價格計費。

此外，配置M1處理器的新款MacBook Air將隨機附上30W USB-C充電器，而新款MacBook Pro則採用61W USB-C充電器，新款Mac mini則維持使用8字孔安裝的電源線。

由於換上M1處理器，藉由Arm架構設計特性，將讓新款MacBook Air、MacBook Pro更加省電，同時也讓電力續航時間大幅提升，其中新款MacBook Air最高續航時間可達18小時，新款新款MacBook Pro則可達20小時。

不過，蘋果強調新機並不會因為更省電而犧牲運算效能，強調採8核心CPU與8組運算單元設計的GPU，搭配16核心神經網路引擎，將能發揮更高執行效率，甚至在先前透過Geekbanch量測效能結果，更顯示M1處理器效能約與Intel Core i9等級處理器抗衡。

但受限於M1處理器設計，目前新款Mac最多僅能對應16GB記憶體容量，同時也不支援eGPU、外接第二組顯示器。

在軟體相容部分，蘋果標榜能藉由Rosetta 2設計，讓既有對應x86架構的應用程式透過轉譯方式達成相容，同時也能配合Catalyst開發工具，讓開發者將iOS平台App轉換為可在macOS環境使用版本，而目前包含微軟、Google、Adobe等廠商也都開始釋出對應M1處理器使用的軟體內容，因此在整體使用上應該不會有太大問題。

至於針對希望能在M1處理器機種執行Windows等作業系統的需求，包含Parallels、VMware在內廠商也開始著手打造對應M1處理器硬體環境的虛擬化軟體，藉此確保更多使用需求能延續至新款Mac。

蘋果規劃在未來兩年內將Mac系列機種全數更換為Arm架構設計，同時也確認M1處理器僅只是其中一款產品，未來還會針對不同需求提供更高規格，例如可能加入支援更多記憶體定址能力，以及運算效能更高的GPU設計等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

MacBook Air Mac Mini

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