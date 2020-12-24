Gogoro將建置大型電池交換站 汰換電池將用於城市電力備援

在全台GoStation電池交換站數量即將超過2000站數量後，Gogoro今日 (12/23)公布Gogoro Network智慧電網過去六年以來的發展，並且進一步說明未來智慧電網發展策略，以及電池汰換作法細節。

依照Gogoro公布數據，顯示從2015年至今累積包含PBGN (Powered by Gogoro Network)在內使用Gogoro Network智慧電網的車主人數已經超過36萬人，目前在全台地區建置GoStation電池交換站數量也將在年底超過2000站，預計會達2041站數量規模。

未來將以擴建大型電池交換站為主，但依然會滿足更多擴點需求

而因應全台使用Gogoro Network智慧電網的車主人數在今年大幅增加，因此Gogoro在今年電池交換站建置方向採取擴大單點電池交換數量模式，讓既有電池交換站擴充為可容納120顆電池，並且能以更快速度充電的Super GoStation，藉此滿足更多人交換電池使用需求，但相對也讓整體電池交換站數量增加速度變得趨緩。

為了讓更多車主都能換到電力足夠的電池，Gogoro在明年的智慧電網發展策略依然會以擴充電池容納數量較多、充電速度較快的Super GoStation為主，預計會在2021年內增加80座，而一般GoStation電池交換站也還是會繼續建置，預計會在明年增加150座。

同時，除了在六都範圍內加強電池交換服務體驗，預計也會讓電池交換站數量超越六都範圍內的加油站數量，另外也會加強偏鄉地區的電池交換站密度。而針對許多車主期望的山區電池交換站建置需求，接下來也會配合山區加油站分布位置建置，但目前都還在規劃討論階段。

避免車主換不到滿電電池

至於針對許多車主抱怨換不到滿電電池情況，Gogoro表示從現階段數據顯示，Gogoro Network智慧電網整體供電量是超過實際換電需求，但因為部分換電站使用需求相對頻繁，使得這些車主往往難以換到滿電電池。

因此在新版App功能內，Gogoro也開始加入引導至滿電電池較多的電池交換站功能，並且將即時資訊更新頻率從原本的一小時縮短為一分鐘，藉此提升資訊正確性，避免將車主引導至應該有較多滿電電池的電池交換站，卻發現滿電電池已經被換走的窘境。

Gogoro表示，在持續擴建Super GoStation電池交換站之後，預期未來將能讓車主更容易換到滿電電池，同時也會配合新版App擴大顯示附近GoStation電池交換站位置範圍，並且透過顯示數字的圖示直覺判斷滿電電池數量，或是配合顏色確認電池交換站使用頻繁狀況，藉此判斷是否前往換電，或是換另一個換電頻率較少的電池交換站，以利換到滿電電池。

汰換電池將用於智慧城市等電力備援需求

另外，針對從一開始投放使用的第一代電池，到目前投入使用的第三代電池，Gogoro表示目前第三代電池的投放比例已經增加至42%，預計明年會增加至過半數字。

同時，Gogoro也表示目前第一代電池已經逐漸汰換至僅剩10%不到比例，但秉持永續經營理念，依然會保留健康狀態仍良好的第一代電池服役。

但是對於第三代電池蓄電量確實相對較高情況，Gogoro表示未來將會調整其使用落差，但預期在第一代、第二代電池都已經停產，並且隨著日後逐漸汰換之後，所有電池都會採用第三代規格設計，屆時就會讓不同電量使用體驗問題縮減。

至於先前汰換電池雖然不再用於Gogoro Network智慧電網，但也會如Gogoro過往說明轉用於其他供電需求，例如作為城市電力備援，或是配合智慧城市建置用於網路基地台、路燈，或是其他緊急時候的電力備援使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》