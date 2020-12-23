iPad Air 4開箱：一台更專業的平板 和iPad Pro該怎麼選？

致敬經典的圓角設計，終於換上 type-C 接口，首款採用 A14 仿生晶片、Touch ID 放在電源鍵，還能搭配二代 Apple Pencil 究竟是什麼樣的體驗？

在今年蘋果強大的新品軍團當中，iPad Air 4 也因為從外觀到性能上的眾多的革新，引來不少關注，中階款卻越來越向 iPad Pro 看齊，是今年許多人對 iPad Air 4 的評價：「最新款的 A14 Bonic 處理器、Pro 級的設計。」

如今伴隨著 iPad 8 一同上架，究竟實體機使用上有哪些升級，和 iPad Pro 真的更為接近？若是要換 iPad 系列產品到底該怎麼選？編輯上手實測告訴你心得。

外觀：致敬經典的圓角設計

今年的配色上，iPad Air 也轉向多彩的設計，編輯手上的這台為玫瑰金色，和金色相比下，再偏粉一點點，質感還是一樣好。今年的 iPhone 12、iPad Air 4 都向經典 iPhone 4 的平面式設計致敬，而在 iPad Air 4 邊框與背蓋部分都為 100% 再生鋁金屬，視覺和觸覺上就和過往一樣都挺細緻的。

包裝附上 20W USB‑C 電源轉接器、USB‑C 充電連接線

在包裝部分附上 20W USB‑C 電源轉接器、USB‑C 充電連接線，沒錯 ，這次 iPad Air 4 終於換上 type-C 接口，如果你的 Macbook 也是 type-C 的代數，那就可以通用充電線了，而這個升級也代表著，傳輸速度比上一代 iPad Air 來的更快。

升級首款 A14 仿生晶片 新的心臟跑起來如何？

是首款台積電 5 奈米技術 A14 仿生晶片的應用機種，具備 118 億個電晶體，搭載 6 核心 CPU（包括 2 顆大核心以及 4 顆小核心）、4 核心 GPU ，根據官方效能比上一代 7 奈米的 A12 晶片 CPU 速度提升 40％、GPU 提升 30%。

安兔兔跑分方面，iPad Air 4 的跑分，其中 CPU 成績為 200,738 分、 GPU 成績為 264,420 分、 MEM 成績為 85,732 分以及 UX 成績則為 95,729 分。總分為 646625 分，略遜於 2018 和 2020 iPad Pro。

截自安兔兔

iPad Pro 2020 的記憶體為 6GB，iPad Air 4 為 4GB，如果以一般的使用，其實不太有明顯的差異。

iPad 上不常用的相機 需要視訊還是夠用

iPad Air 4 後置相機為單鏡頭。

iPad Air 4 後置相機為 1200 萬像素廣角相機，ƒ/1.8 光圈，少了 iPad Pro 的超廣角鏡頭，不過對編輯來說，幾乎沒有使用 iPad Pro 拍照的場景，不過對於日常需要在課堂上拍照做筆記的用戶來說，相信單顆鏡頭的 iPad Air 已經很夠用了！

疫情期間使用視訊的時刻越來越頻繁，前置相機說反而是更常使用的，iPad Air 4 前置FaceTime HD 相機為 700 萬像素照片，ƒ/2.2 光圈，1080p HD 影片拍攝，60 fps，看起來也非常夠用了。

螢幕、音效體驗 有更強大嗎？

10.9 吋 iPad Air 4 邊框變窄、螢幕佔比更大。

iPad Air 4 為 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器，為 500 尼特最大亮度（iPad Pro 600 尼特最大亮度），不過認真說起來體驗上肉眼幾乎無法分別出差異。

廣色域顯示、原彩顯示已經是必備，如果你要買 iPad 產品會建議，顯示器必須要支援上述兩個功能，畢竟會選擇使用平板視覺體驗佔大多的比重，追劇、玩遊戲、創作，連續的螢幕使用時間相信不輸手機、筆電，對眼睛的舒適度來說絕對是重要考量，如果無感的話，建議你可以到門市連續操作 iPad （無支援廣色域顯示與原彩顯示）與 iPad Air 一陣子你就能感受差異。

iPad Air 4 追劇體驗流暢。

iPad Air 4 邊框變窄、螢幕佔比更大，如果你有追劇習慣的話，肯定也非常有感，在全螢幕的體驗上，更為舒暢！

iPad Air 4 雖然外觀上看起來有四測的揚聲器孔，但其實是雙揚聲器系統橫向模式，在下方的孔洞是發聲處，比起 iPad Pro 四揚聲器系統略遜，不過要相較於過去的 iPad Air 系列，只能說整體立體聲表現大大升級！上述兩個特點對於愛追劇的用戶來說，應該能有很棒的體驗。

iPad Air 4 雙揚聲器系統橫向模式。

Touch ID 放在電源鍵是什麼樣的體驗？

iPad Air 4 將 Touch ID 整合在電源鍵上，一鍵同時喚與解鎖 iPad Air，雖然改為全螢幕取消 Home 鍵盤，但讓將 Touch ID 設計在電源鍵上其實真的挺方便的，伸手一觸輕鬆完成解鎖，防疫期間戴著口罩，這樣的設計其實還滿貼心的，突然希望 iPhone 12 系列也能有 Touch ID。

iPad Air 4 將 Touch ID 整合在電源鍵上。

如果你經常橫向立在桌上的話，不妨直接在設定時使用對應的手，像是編輯使用標準巧控鍵盤，放置於桌面時電源鍵會在左側，如果忘記設定，只要去設定新增指紋就可以，如同在 iPhone 上一樣。

不過當然，如同過去的指紋解鎖，在手指潮濕或是異物沾黏的情況下一樣會失靈，無法感應成功當然就要使用密碼解鎖囉！

支援第二代的 Apple Pencil 的 iPad Air 書畫起來如何？

編輯將先前放在舊款 iPad 的繪圖輸至 iPad Air 4，突然發現畫質表現真的大為提升，繼續用 iPad Air 4 搭配二代 Apple Pencil 進行創作，滑順度仍然沒話說，但最讓編輯有感的是支援二代的 Apple Pencil。

編輯使用 iPad Air 能感受到更清晰的創作畫面。

過去使用一代筆的經驗，圓柱設計和 lightening 充電相對不方便，筆容易滾走，在充電時把Apple Pencil 插在 iPad 上也是挺彆扭的，可能需要在家先充飽滿電力。避免在外時沒有足夠大的空間適合放置插上 Apple Pencil 的 iPad。

既然是面向 Pro 級設計，支援第二代的 Apple Pencil 是必須的，必須說第二代筆是否支援對編輯來說絕對會列入新 iPad 的選購考量中。

在 Procreate 繪圖書畫流暢。

隨時隨地都可以拿起來書寫繪畫紀錄生活，越來越多創作者喜愛的生產工具，編輯過去也有使用過他牌較平價的觸控筆，但是不得不說，Apple Pencil 2 在抓握和書寫流暢度上還是比較好的。

編輯使用 iPad Air 搭配二代的 Apple Pencil 在 Procreate 繪圖。

在 iPad Pro 上支援最 120Hz 更新率，就硬體規格來說是比較高的，不過在身邊其他使用 iPad Pro 實測，一般在使用 Apple Pencil 書寫繪圖時，筆跡的跟手程度其實只有略微的差異，幾乎沒有太大的感受。

Apple Pencil 書畫時跟手程度上算是良好。

順手實測隨手寫

其實在 iPad OS 14 推出隨手寫的功能，除了讓使用 Apple Pencil 的創作者能更方便輸入，不用手忙腳亂的邊拿筆邊動手。其實，對於一般人來說，很直接的再讓 Apple Pencil 加入其他黑科技體驗，多了更多附加價值，購買 iPad Air 加購買 Apple Pencil 的理由變多了。

隨手寫輸入體驗。

隨手寫這點對蘋果來說也算是浩大的開發，光是手寫字跡工整度不同，要蒐集大量的手寫筆跡進行機器學習；再者，中文跟英文筆畫複雜度也具有相當差異，也要挑戰中英混合時的情境，而在實際使用 iPad Air 操作隨手寫，還挺讓人驚豔的，編輯日常的字跡偏潦草，直接寫在輸入欄位超出空格都還是可以偵測成功，之前有關注 INSIDE IG 限時動態的朋友應該有發現！

手寫備忘錄轉換成文字辨識算是靈敏。

有支援全新巧控鍵盤滑鼠操作 真的可能拿來充當筆電嗎？

iPad Air 4 在機身背蓋有聰穎接點，支援巧控鍵盤和鍵盤式聰穎雙面夾，也就是能讓 iPad Air 越來越接近筆電操作的部分，巧控鍵盤有多麽巧呢？算是符合人體工學設計，懸浮直立可以支援 80 至130 度，USB‑C 埠可用於直通充電，背光按鍵與鍵程 1 公釐的剪刀式結構，安靜無聲，打字體驗也算是靈敏。

巧控鍵盤以磁力吸附 iPad Air，能調整至最適合的觀看的視角。

在 iPadOS 13.4 後開始，iPad 支援觸控板、滑鼠操作，游標圓圈形狀，游標所指之處會微微放大以突顯功能按鍵、文字欄位、或主畫面與 Dock 上的 Apps，可更能清楚看見可以點按的內容。加上觸控板的手勢操作功能，在 App 之間靈活切換，也能以「滑動置前」方式啟用 Dock、控制中心以及各個 App。

對編輯來說，如果是拿來當作滑鼠操作是沒問題的，不過可以更靈活的手勢操作上較少使用，有時會直接「伸手觸控」，畢竟是過去使用筆電沒有過的體驗。

編輯也嘗試在出差時以 iPad Air 4 取代 Macbook Air 來工作，首先減輕很多重量當然就是最明顯的優點，坐在運行中的高鐵列車上，放桌上綽綽有餘，放在腿上也不是問題，就物理空間方面的確不錯。

在列車上使用非常輕便桌面空間還相當廣闊。

使用來閱讀電子書螢幕大一點還是比較好

實際使用起來，我會覺得目前 iPadOS 可以支援「多工處理」能更適用於自己的工作，可同時使用兩個 app、在觀看影片時回覆電子郵件、使用手勢切換 app 等等，對於經常需要一心多用的工作者來說，挺方便的，比如編輯要邊收看影片邊打文章，或是邊看原文文本邊進行編譯，不用像是在筆電上特別拖曳視窗尺寸自製「分割螢幕」，直接透過手勢操作就能切換完成！

分割螢幕適合多工處理習慣的用戶

和 iPad Pro 的比較 該怎麼選？

實際使用完後，其實對編輯來說可以感受到 iPad Air 在面向專業級的設計，要說更接近 Pro 一點都不爲過。當然，現在是一個創作者的時代，資訊取得快速、學習資源豐富，即便不是設計師、插畫家，從消費者的角度來說，可能都會使用平板來進行創作，休閒愛好或是當作紀錄生活都好，點開 Instagram 你可以看到很多人在創作手寫字、插畫、自製 GIF 動圖、自製圖卡，許多都是素人創作者，即便沒有預算直上 iPad Pro，那麼使用一台比較升級的 iPad Air 也是合理的。

至於 iPad Pro 更代表的是「專業」與「生產力」，如果是專業工作者當然是直上頂規沒有二話，畢竟從資產負債的角度來看， iPad Pro 可能是接案者、專業工作者直接的生財工具，具有變現價值，一般人可能不一定有這樣的條件，選購一台 iPad Air 卻能有比較專業一點的功能，其他時間打遊戲、追劇，也能進行進修學習、創作練習，當然也是挺好的，而且省下來的錢要購買 Apple Pencil，甚至有天突然靈機一動預算有了，想讓 iPad Air 成為「第二台筆電」，再提加購巧控鍵盤也是可以的。

如果不是作為主要生產力工具，iPad Air 的選擇能提供給你在業餘時有更多使用場景，有預算考量的朋友可能會對價格敏銳些，iPad Air 4 起價比前一代 iPad Air 貴台幣 2000 元，但就功能上的升級來說相當值得。

當然，比起動輒兩萬五以上的 iPad Pro 來說真的很甜。工欲善其事必先利其器的角度，如果比較小資，又覺得在未來有創作需求，推薦使用 iPad Air 4。

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》