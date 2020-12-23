iPad Air 4開箱：一台更專業的平板 和iPad Pro該怎麼選？
致敬經典的圓角設計，終於換上 type-C 接口，首款採用 A14 仿生晶片、Touch ID 放在電源鍵，還能搭配二代 Apple Pencil 究竟是什麼樣的體驗？
在今年蘋果強大的新品軍團當中，iPad Air 4 也因為從外觀到性能上的眾多的革新，引來不少關注，中階款卻越來越向 iPad Pro 看齊，是今年許多人對 iPad Air 4 的評價：「最新款的 A14 Bonic 處理器、Pro 級的設計。」
如今伴隨著 iPad 8 一同上架，究竟實體機使用上有哪些升級，和 iPad Pro 真的更為接近？若是要換 iPad 系列產品到底該怎麼選？編輯上手實測告訴你心得。
外觀：致敬經典的圓角設計
今年的配色上，iPad Air 也轉向多彩的設計，編輯手上的這台為玫瑰金色，和金色相比下，再偏粉一點點，質感還是一樣好。今年的 iPhone 12、iPad Air 4 都向經典 iPhone 4 的平面式設計致敬，而在 iPad Air 4 邊框與背蓋部分都為 100% 再生鋁金屬，視覺和觸覺上就和過往一樣都挺細緻的。
在包裝部分附上 20W USB‑C 電源轉接器、USB‑C 充電連接線，沒錯 ，這次 iPad Air 4 終於換上 type-C 接口，如果你的 Macbook 也是 type-C 的代數，那就可以通用充電線了，而這個升級也代表著，傳輸速度比上一代 iPad Air 來的更快。
升級首款 A14 仿生晶片 新的心臟跑起來如何？
是首款台積電 5 奈米技術 A14 仿生晶片的應用機種，具備 118 億個電晶體，搭載 6 核心 CPU（包括 2 顆大核心以及 4 顆小核心）、4 核心 GPU ，根據官方效能比上一代 7 奈米的 A12 晶片 CPU 速度提升 40％、GPU 提升 30%。
安兔兔跑分方面，iPad Air 4 的跑分，其中 CPU 成績為 200,738 分、 GPU 成績為 264,420 分、 MEM 成績為 85,732 分以及 UX 成績則為 95,729 分。總分為 646625 分，略遜於 2018 和 2020 iPad Pro。
iPad Pro 2020 的記憶體為 6GB，iPad Air 4 為 4GB，如果以一般的使用，其實不太有明顯的差異。
iPad 上不常用的相機 需要視訊還是夠用
iPad Air 4 後置相機為 1200 萬像素廣角相機，ƒ/1.8 光圈，少了 iPad Pro 的超廣角鏡頭，不過對編輯來說，幾乎沒有使用 iPad Pro 拍照的場景，不過對於日常需要在課堂上拍照做筆記的用戶來說，相信單顆鏡頭的 iPad Air 已經很夠用了！
疫情期間使用視訊的時刻越來越頻繁，前置相機說反而是更常使用的，iPad Air 4 前置FaceTime HD 相機為 700 萬像素照片，ƒ/2.2 光圈，1080p HD 影片拍攝，60 fps，看起來也非常夠用了。
螢幕、音效體驗 有更強大嗎？
iPad Air 4 為 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器，為 500 尼特最大亮度（iPad Pro 600 尼特最大亮度），不過認真說起來體驗上肉眼幾乎無法分別出差異。
廣色域顯示、原彩顯示已經是必備，如果你要買 iPad 產品會建議，顯示器必須要支援上述兩個功能，畢竟會選擇使用平板視覺體驗佔大多的比重，追劇、玩遊戲、創作，連續的螢幕使用時間相信不輸手機、筆電，對眼睛的舒適度來說絕對是重要考量，如果無感的話，建議你可以到門市連續操作 iPad （無支援廣色域顯示與原彩顯示）與 iPad Air 一陣子你就能感受差異。
iPad Air 4 邊框變窄、螢幕佔比更大，如果你有追劇習慣的話，肯定也非常有感，在全螢幕的體驗上，更為舒暢！
iPad Air 4 雖然外觀上看起來有四測的揚聲器孔，但其實是雙揚聲器系統橫向模式，在下方的孔洞是發聲處，比起 iPad Pro 四揚聲器系統略遜，不過要相較於過去的 iPad Air 系列，只能說整體立體聲表現大大升級！上述兩個特點對於愛追劇的用戶來說，應該能有很棒的體驗。
Touch ID 放在電源鍵是什麼樣的體驗？
iPad Air 4 將 Touch ID 整合在電源鍵上，一鍵同時喚與解鎖 iPad Air，雖然改為全螢幕取消 Home 鍵盤，但讓將 Touch ID 設計在電源鍵上其實真的挺方便的，伸手一觸輕鬆完成解鎖，防疫期間戴著口罩，這樣的設計其實還滿貼心的，突然希望 iPhone 12 系列也能有 Touch ID。
如果你經常橫向立在桌上的話，不妨直接在設定時使用對應的手，像是編輯使用標準巧控鍵盤，放置於桌面時電源鍵會在左側，如果忘記設定，只要去設定新增指紋就可以，如同在 iPhone 上一樣。
不過當然，如同過去的指紋解鎖，在手指潮濕或是異物沾黏的情況下一樣會失靈，無法感應成功當然就要使用密碼解鎖囉！
支援第二代的 Apple Pencil 的 iPad Air 書畫起來如何？
編輯將先前放在舊款 iPad 的繪圖輸至 iPad Air 4，突然發現畫質表現真的大為提升，繼續用 iPad Air 4 搭配二代 Apple Pencil 進行創作，滑順度仍然沒話說，但最讓編輯有感的是支援二代的 Apple Pencil。
過去使用一代筆的經驗，圓柱設計和 lightening 充電相對不方便，筆容易滾走，在充電時把Apple Pencil 插在 iPad 上也是挺彆扭的，可能需要在家先充飽滿電力。避免在外時沒有足夠大的空間適合放置插上 Apple Pencil 的 iPad。
既然是面向 Pro 級設計，支援第二代的 Apple Pencil 是必須的，必須說第二代筆是否支援對編輯來說絕對會列入新 iPad 的選購考量中。
隨時隨地都可以拿起來書寫繪畫紀錄生活，越來越多創作者喜愛的生產工具，編輯過去也有使用過他牌較平價的觸控筆，但是不得不說，Apple Pencil 2 在抓握和書寫流暢度上還是比較好的。
在 iPad Pro 上支援最 120Hz 更新率，就硬體規格來說是比較高的，不過在身邊其他使用 iPad Pro 實測，一般在使用 Apple Pencil 書寫繪圖時，筆跡的跟手程度其實只有略微的差異，幾乎沒有太大的感受。
順手實測隨手寫
其實在 iPad OS 14 推出隨手寫的功能，除了讓使用 Apple Pencil 的創作者能更方便輸入，不用手忙腳亂的邊拿筆邊動手。其實，對於一般人來說，很直接的再讓 Apple Pencil 加入其他黑科技體驗，多了更多附加價值，購買 iPad Air 加購買 Apple Pencil 的理由變多了。
隨手寫這點對蘋果來說也算是浩大的開發，光是手寫字跡工整度不同，要蒐集大量的手寫筆跡進行機器學習；再者，中文跟英文筆畫複雜度也具有相當差異，也要挑戰中英混合時的情境，而在實際使用 iPad Air 操作隨手寫，還挺讓人驚豔的，編輯日常的字跡偏潦草，直接寫在輸入欄位超出空格都還是可以偵測成功，之前有關注 INSIDE IG 限時動態的朋友應該有發現！
有支援全新巧控鍵盤滑鼠操作 真的可能拿來充當筆電嗎？
iPad Air 4 在機身背蓋有聰穎接點，支援巧控鍵盤和鍵盤式聰穎雙面夾，也就是能讓 iPad Air 越來越接近筆電操作的部分，巧控鍵盤有多麽巧呢？算是符合人體工學設計，懸浮直立可以支援 80 至130 度，USB‑C 埠可用於直通充電，背光按鍵與鍵程 1 公釐的剪刀式結構，安靜無聲，打字體驗也算是靈敏。
在 iPadOS 13.4 後開始，iPad 支援觸控板、滑鼠操作，游標圓圈形狀，游標所指之處會微微放大以突顯功能按鍵、文字欄位、或主畫面與 Dock 上的 Apps，可更能清楚看見可以點按的內容。加上觸控板的手勢操作功能，在 App 之間靈活切換，也能以「滑動置前」方式啟用 Dock、控制中心以及各個 App。
對編輯來說，如果是拿來當作滑鼠操作是沒問題的，不過可以更靈活的手勢操作上較少使用，有時會直接「伸手觸控」，畢竟是過去使用筆電沒有過的體驗。
編輯也嘗試在出差時以 iPad Air 4 取代 Macbook Air 來工作，首先減輕很多重量當然就是最明顯的優點，坐在運行中的高鐵列車上，放桌上綽綽有餘，放在腿上也不是問題，就物理空間方面的確不錯。
實際使用起來，我會覺得目前 iPadOS 可以支援「多工處理」能更適用於自己的工作，可同時使用兩個 app、在觀看影片時回覆電子郵件、使用手勢切換 app 等等，對於經常需要一心多用的工作者來說，挺方便的，比如編輯要邊收看影片邊打文章，或是邊看原文文本邊進行編譯，不用像是在筆電上特別拖曳視窗尺寸自製「分割螢幕」，直接透過手勢操作就能切換完成！
和 iPad Pro 的比較 該怎麼選？
實際使用完後，其實對編輯來說可以感受到 iPad Air 在面向專業級的設計，要說更接近 Pro 一點都不爲過。當然，現在是一個創作者的時代，資訊取得快速、學習資源豐富，即便不是設計師、插畫家，從消費者的角度來說，可能都會使用平板來進行創作，休閒愛好或是當作紀錄生活都好，點開 Instagram 你可以看到很多人在創作手寫字、插畫、自製 GIF 動圖、自製圖卡，許多都是素人創作者，即便沒有預算直上 iPad Pro，那麼使用一台比較升級的 iPad Air 也是合理的。
至於 iPad Pro 更代表的是「專業」與「生產力」，如果是專業工作者當然是直上頂規沒有二話，畢竟從資產負債的角度來看， iPad Pro 可能是接案者、專業工作者直接的生財工具，具有變現價值，一般人可能不一定有這樣的條件，選購一台 iPad Air 卻能有比較專業一點的功能，其他時間打遊戲、追劇，也能進行進修學習、創作練習，當然也是挺好的，而且省下來的錢要購買 Apple Pencil，甚至有天突然靈機一動預算有了，想讓 iPad Air 成為「第二台筆電」，再提加購巧控鍵盤也是可以的。
如果不是作為主要生產力工具，iPad Air 的選擇能提供給你在業餘時有更多使用場景，有預算考量的朋友可能會對價格敏銳些，iPad Air 4 起價比前一代 iPad Air 貴台幣 2000 元，但就功能上的升級來說相當值得。
當然，比起動輒兩萬五以上的 iPad Pro 來說真的很甜。工欲善其事必先利其器的角度，如果比較小資，又覺得在未來有創作需求，推薦使用 iPad Air 4。
《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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