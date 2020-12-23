M1 Mac今天正式開賣！比前一代才晚半年 功能卻強很多

讓蘋果迷引頸企盼的M1版Mac book air、Pro及主機型式的 Mac mini，台灣官網今(23)日正式開賣了，若是在今年年底下單，約需等待兩週工作時間，在明(2021)年元旦後可到貨。

有網友在Mobile網站上分享M1版Mac book air & Pro訂單，表示自己向官網訂購一16GB記憶體的Mac book air，訂單標示可在明年1月19日到貨。並稱這一系列的入門蘋果電腦產品，功耗表現不錯，且沒被Rosetta 2轉譯拖慢太多速度，效能上更直逼高階Intel Mac產品。M1版的MacBook Air還加入P3廣色域，蘋果也大幅提升MacBook Air及Pro的續航至20小時左右。

市場預估，前一版的MacBook Air，今年5月初才在台灣開賣，兩系列產品僅相隔約7個月，但M1版的產品在功能上卻強很多，可能對果粉造成不小的衝擊。

M1 MacBook Air / MacBook Pro / Mac Mini 在台開賣，升級選配的售價也出爐，包括升級記憶體至16GB，需加價6,000元，若記憶體升級到512GB或1TB SSD，則各需加價6,000元及12,000元。