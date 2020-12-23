華為鎖定年輕族群推出S系列智慧銀幕 價格更加親民

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布推出華為智慧銀幕 (HUAWEI Vision)，並且針對不同市場需求提供鎖定高階科技應用的X系列，以及聚焦劇院等級影音表現的V系列之後，華為稍早再度宣布推出鎖定年輕族群的S系列，另外更針對車用需求推出搭載HiCar平台設計的的車載智慧銀幕。

由於定位年輕族群使用需求，因此華為智慧銀幕S系列自然在價位上比X系列、V系列少了許多，並且額外區分規格強化設計的Pro版本，尺寸則提供55吋、65吋與75吋三種規格，而無論是哪一種尺寸，均採用4K解析度、92% DCI-P3廣色域顯示規格，其中55吋規格更提供60Hz或120Hz畫面更新率選項，而65吋以上機種則均採用120Hz畫面更新率，所有機種則全面採用華為自製鴻鵠顯示晶片。

聲音部分，S系列機種均配置4組10W環繞喇叭系統，分別支援DTS-HD及Dolby Audio音效技術，作業系統則採用華為鴻蒙2.0版本，並且加入聲控操作功能。

跟之前採用升降設計的視訊鏡頭不同，S系列機種採用以磁吸形式固定的1300萬畫素視訊鏡頭，當使用者有需要時再將鏡頭裝置即可。

此次同步揭曉的車載智慧銀幕，則是採用華為HiCar平台打造，採用8.9吋、解析度為1920 x 720的IPS顯示面板，並且配置一組向車輛前方拍攝的135度超廣角鏡頭，可當作行車記錄器錄製解析度為2160 x 1440的影片，另外也配置一組採升降設計的車內相機鏡頭，主要用於拍攝車內影像，或是用於視訊對話。

在車載智慧銀幕上，華為採用Wi-Fi、藍牙並行的傳輸技術，讓影像內容與聲音內容可透過不同連接管道進行傳輸，藉此減少傳輸延遲問題。

建議售價方面，S系列智慧銀幕將從人民幣3299元價格起跳，而車載智慧銀幕建議售價則是人民幣1699元，前者預計從即日起開放中國市場預訂，後者則預計在12月30日開放銷售，同樣僅先在中國市場銷售。

另外，華為也宣布將推出全屋智慧化家庭設施建置方案，預計透過一站式客製化服務，協助消費者打造居家物聯網應用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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