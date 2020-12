Tesla車主明年將能以訂閱形式使用自動輔助駕駛功能

在標榜提供完整自動駕駛效果的Full Self-Driving (FSD)自動輔助駕駛功能升級價位逐漸攀高情況下,Tesla執行長Elon Musk在回覆Twitter上的提問時,透露明年將會推出訂閱形式方案。

若依照Elon Musk回覆說法,意味Tesla將會跟進按月訂閱方式,讓更多人願意付費使用全自動駕駛功能,而不用擔心必須花費高昂費用才能升級,或是發現花費大筆升級費用之後,才發現不常使用的窘境。

@elonmusk can you allow FSD to be paid for annually? Makes no sense buying FSD if I am leasing