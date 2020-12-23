Tesla車主明年將能以訂閱形式使用自動輔助駕駛功能

聯合新聞網 / 楊又肇

在標榜提供完整自動駕駛效果的Full Self-Driving (FSD)自動輔助駕駛功能升級價位逐漸攀高情況下，Tesla執行長Elon Musk在回覆Twitter上的提問時，透露明年將會推出訂閱形式方案。

若依照Elon Musk回覆說法，意味Tesla將會跟進按月訂閱方式，讓更多人願意付費使用全自動駕駛功能，而不用擔心必須花費高昂費用才能升級，或是發現花費大筆升級費用之後，才發現不常使用的窘境。

如同目前越來越多軟體服務都開始改用訂閱方式使用，例如Adobe的Creative Cloud服務，以及微軟推行的Office 365服務，過往都是需要支付大筆買斷費用取得完整功能，但是對於一般消費者而言，可能面臨單次高額帳單，同時也無法預先知曉服務功能是否都符合使用需求，因此可能影響消費者購買服務意願，甚至增加使用盜版內容比例。

而從Spotify、Netflix等串流影音服務均採用按月訂閱使用模式，並且在市場發展獲得顯著成功後，目前也有越來越多軟體服務採用按月訂閱使用模式，甚至進一步將服務拆分成符合不同使用需求版本，讓消費者能以更容易負擔價格訂閱使用服務內容。

加上諸如Gogoro也採用訂閱方式使用換電服務，甚至可額外加購性能提升方案，藉此滿足更多騎乘需求，因此Tesla從明年開始採用按月訂閱方式，讓更多車主能以更容易負擔方式使用自動輔助駕駛功能，顯然也能為Tesla增加更多服務使用人數，同時也能透過訂閱方案增加更多加值服務。

目前還無法確定Tesla預計推行訂閱方案細節，而價格或許有可能會以每月100美元方案提供使用，但具體細節依然要等Tesla公布為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車主 自駕車 特斯拉

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