Razer Hammerhead True Wireless Pro動耳聽：加入THX音效與主動降噪效果如何？

筆者取得Razer近期宣布推出的新款真無線耳機Hammerhead True Wireless Pro，藉此比較搭配手機使用，以及由玩遊戲時的體驗差異。

相較過去推出的真無線耳機Hammerhead True Wireless，此次推出的Hammerhead True Wireless Pro同樣採60ms延遲表現，並且加入Razer收購的THX音效技術認證設計，另外也加入額外兩組收音麥克風提供主動式降噪功能，但也讓耳機發聲單體從前一款設計採用的13mm規格，縮減為10mm設計。

為了確保使用者配戴密合度，Hammerhead True Wireless Pro也附上額外兩組名為SecureSeal及SmoothComfort兩種不同規格矽膠耳塞，分別對應更高密合度，以及配戴舒適感，另外也能透過名為Comply的泡棉耳塞確保隔音效果。

▲與先前推出的Hammerhead True Wireless採不同形式設計，除了將發聲單體縮減為10mm設計，更加入耳塞可替換結構，讓使用者能依照使用需求更換，外側則各增加一組主動降噪使用的麥克風

而使用模式部分，Hammerhead True Wireless Pro一樣維持60ms延遲表現，並且加入THX音效認證設計，耳機本身分別對應IPX4生活防水與4小時電池續航時間，並且支援主動降噪、環境模式與關閉降噪三種聆聽模式，同時也能搭配手機遊戲遊玩使用。

▲Hammerhead True Wireless Pro實際盒裝

▲此次額外提供名為Comply的泡棉耳塞，確保更密合聲音隔絕效果

以整體使用感受而言，Hammerhead True Wireless Pro無論搭配Android或iOS裝置都能相當便利使用，當完成第一次配對設定後，日後使用者將耳機從收納盒取出時，即可快速自動與裝置連接。而透過不同耳塞設計，更可確保耳機配戴穩定性與舒適感。

音效方面，由於具備60ms延遲表現，加上本身原本就是針對遊戲使用打造，因此在遊戲使用並沒有太大問題，甚至不會有聲音延遲或產生音爆情況。

而即便用在一般音樂聆聽，或是通話使用，Hammerhead True Wireless Pro也能順利對應使用需求，甚至可以透過三種聆聽模式讓使用者依照需求切換，同時採用THX音效技術認證設計，更可對應更貼近真實的音場表現效果。

▲透過官方App進行設定

▲可選擇開啟主動降噪、環境模式，或是將降噪效果關閉，另外也能透過App測試耳塞配戴密合度，或是調整THX等音場效果

相比Hammerhead True Wireless，後續推出的Hammerhead True Wireless Pro更加入主動降噪設計，並且增加耳機取下自動暫停、戴回耳機即可自動恢復播放，因此讓使用便利性大幅提升。

建議售價部分，Hammerhead True Wireless Pro以新台幣6690元價格銷售，目前已經開放台灣市場銷售。

▲Hammerhead True Wireless Pro

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》