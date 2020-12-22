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Nexstgo宣布引進新款VAIO FE系列輕薄筆電 對應全天候使用需求
代理VAIO系列產品在台銷售業務的Nexstgo，宣布引進搭載Intel第10代Core系列處理器的VAIO FE系列機種，區分14吋與15.6吋兩種規格，並且藉由輕薄機身設計對應全天候使用需求。
搭載Intel第10代Core系列處理器的VAIO FE系列機種是在今年10月對外揭曉，在機身尺寸區分14吋與15.6吋兩種規格之外，處理器規格也區分採用Intel第10代Core i7-10510U，以及Core i5-10210U兩種規格，記憶體則搭載8GB容量規格，儲存容量則區分512GB SSD，以及額外搭載1TB硬碟版本。
而在設計上則採用下沉式轉軸設計，當掀開螢幕上蓋時，即可讓筆電對應自然使用鍵盤的傾斜角度，同時也能藉由增加筆電後方高度，藉此提升散熱效率。另外，筆電本身也採用防潑水鍵盤設計，藉此對應防潑灑效果，電池容量則可對應約7小時使用時間。
此外，VAIO FE系列也在機身提供完整I/O連接埠設計，提供USB-C、USB 3.1、USB 2.0，以及RJ-45網路線孔與HDMI連接埠，另外也提供3.5mm耳機孔、Wi-Fi與藍牙連接功能，並且搭載2W立體聲擴音喇叭。
雖然維持採用代號Comet Lake的Intel第10代Core系列處理器，並未跟進使用代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器，但相對能讓VAIO FE系列筆電以相對親民價格提供銷售，其中14吋機種入門規格售價為新台幣27900元，最高階的15吋機種則採新台幣34900元定價。
新款VAIO FE系列預計在12月21日起開放台灣通路銷售，建議售價將從新台幣27900元起跳。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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