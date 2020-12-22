Nexstgo宣布引進新款VAIO FE系列輕薄筆電 對應全天候使用需求

入手蘋果Apple Watch，除了主打的健康監控功能，還有哪些額外的用處？有網友發文請益，看了官網後發現目前Apple Watch強打的是健康監控，而其他功能似乎還停留在不太方便的尷尬階段。他好奇除了看時間和健康監控系列功能，還有哪些沒講到的好處？上百則留言列舉出原po沒提到的功能，直呼「太多說不完」、「用了就回不去」。

2020-12-16 13:27