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Apple Watch心電圖正式登場！如何操作？30 秒實測給你看

聯合新聞網 / 電獺少女

測一次心電圖只要 30 秒，超快

Apple 推出 iOS 14.3 和 watch OS 7.2，等了很久的 ECG 心電圖 App 也終於可以用了，只要你的Apple Watch 是 Series 4 以上的後續錶款，並把 iPhone 和 Apple Watch 更新到最新版本，就可以使用心電圖功能囉

首先先打開 iPhone 上的「健康」App，點選「心電圖」，然後輸入自己的生日，接著就會跳出「心電圖」App 的運作說明

簡單來說，心電圖 App 會記錄讓心臟跳動的電脈衝，透過電脈衝取得使用者的心律，並查看上下心房和心室的顫動是否規律（如果出現不規律的狀況，就是心房顫動）這邊就來簡單操作一次給大家看！

打開 Apple Watch 的心電圖 App，將錶帶調整好、手臂平放在桌面上，就可以準備來測量了

將手指輕放在錶冠上，手臂可以平放在桌面或大腿上方，接下來靜候 30 秒

30 秒過後就會得到結果啦，我測了兩次都是「竇性心律」，代表心臟的跳動頻率很一致，正常！

在測量完心電圖後，也可以將一些症狀加到結果內，例如頭暈、胸悶等等，App 就會跳出請去看醫生的提醒通知，提醒使用者如果真的身體不適，還是要去找醫生諮詢

測量後你可能會看到這四種結果

竇性心律：代表心臟的跳動頻率一致

心房顫動：代表心臟的跳動頻率不規則，是最常見的心律不整症狀

低心率或高心率：每分鐘低於 50 下為低心率，每分鐘高於 120 下為高心率，這兩種結果會讓心電圖 App 無法正確檢查是否有心房顫動，並顯示為不確定

不確定：代表測量記錄無法分類，但這可能是因為多種原因造成（例如：在測量的過程中，使用者手臂突然移動，沒好好平放在桌上或大腿上，或 Apple Watch 錶帶不夠緊等等）

Apple 健康副總裁 Sumbul Desai 醫學博士表示，一般的使用者其實在任何時間、情況下，都可以使用心電圖 App 測量心率，當使用者感覺自己心跳加快，或是當有呼吸急促、胸悶等情況時也可以立即測量。而根據衛福部食藥署給予的認證內容，心電圖 App 不適用於未滿 22 歲的使用者，也不適合已確診心律不整的用戶。也要注意的是，它無法偵測心臟病、血塊或中風，以及高血壓、充血性心臟衰竭、高膽固醇或其他形式的心律失常，如果有不舒服的症狀，建議還是要去諮詢醫生喔

以上就是簡單心電圖操作的介紹啦，提供給大家參考，我覺得操作上真的蠻簡單的，不到半首歌的時間就可以測好了！

另外透過 iOS 14.3 和 watch OS 7.2，Apple Watch 也推出了「心適能」通知，心適能指的是運動時身體所能消耗利用的最大含氧量，在運動時，如果身體所能消耗利用的氧氣越多，代表心適能越好。現在就算是不常運動或比較習慣做輕度運動的使用者， Apple Watch 也可以偵測你的心適能指數，如果發現指數過低，就會收到提醒通知，我覺得對比較沒有運動習慣的人來說，非常方便！不曉得如果在家耍廢一整天，會不會跳出低心適能的通知，之後有機會的話再實測給大家看囉～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

心臟病 高血壓 Apple Watch iPhone iOS 14 watchOS

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