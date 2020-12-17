Gogoro攜手南山打造彈性車險方案 依實際騎乘里程計算保費

因應政府推動金融科技應用發展，南山產物宣布針對Gogoro車主需求推出使用基礎計費保險 (UBI,Usage Based Insurance)，預計透過南山產物電動機車騎乘里程計費保險，讓車主可以「騎多少、付多少」方式計算保費，讓車主能以更符合實際使用情況支付對應保費金額。

依照南山產險說明，在金融科技等技術與相關法令改革推動之下，保險產業也開始有不同發展，相較過往必須透過保險業者銷售管道購買保險產品等限制，目前已經可讓使用者能更有彈性購買，並且符合貼身需求的保險產品。

此外，藉由區塊鏈技術加密，並且確保資訊安全與資料完整、不可竄改情況下，將能讓南山產物即時驗證Gogoro車主實際車輛使用情況，並且無須相傳統方式必須加裝車機紀錄車況。

除了可直接應用在現有Gogoro車輛，未來也能開放包含山葉、宏佳騰、台鈴在內以PBGN形式打造的電動車與南山產物合作保險業務，並且藉由事前風險預防形式確保車主使用車輛安全。

在南山產物電動機車騎乘里程計費保險中，總計提供金牌、銀牌、銅牌，以及金牌+與銀牌+五種投保方案，保障範圍則涵蓋第三方責任險 (傷害責任、財物損失)、乘客責任險、慰問金費用、轉乘費用，以及單一機車交通事故駕駛人傷害 (限車主本人)，而在金牌+與銀牌+投保方案則額外包含限額新台幣3萬元的機車免自負限額車對車碰撞損失保險 (含免追償)，同時在金牌與金牌+更包含第三方超額責任險。

至於投保方式，僅需開啟Gogoro App操作，系統就會依照過往騎乘里程等數據自動推薦合適投保方案，或是由車主自行手動挑選，即可立即進行投保。另外，南山產險也針對Gogoro車主設立服務專線，讓車主能隨時取得產品服務。

而保費計算基礎將會依照車輛真實使用情況進行計算，而不會以車主性別、年齡，或是過去駕駛紀錄、罰單等情況衡量保費金額，甚至以每年固定額度繳納，將會實際依照當月騎乘情況計算保費，若車主當月較少使用車輛，保費就會相對降低，並且可在App操作過程綁定信用卡自動扣繳，避免忘記繳納。

以Gogoro輕型機車投保銅牌方案，同時每月騎乘距離為150公里為例，除了投保當下需要繳納1042元基礎年費，每月里程保費僅為9元，等同每月實際支付保費約為96元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》