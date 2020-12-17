快訊

陳時中盼俄舞團住福華飯店隔離 北市府反對：應赴集中檢疫所

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

Gogoro攜手南山打造彈性車險方案 依實際騎乘里程計算保費

聯合新聞網 / 楊又肇

因應政府推動金融科技應用發展，南山產物宣布針對Gogoro車主需求推出使用基礎計費保險 (UBI,Usage Based Insurance)，預計透過南山產物電動機車騎乘里程計費保險，讓車主可以「騎多少、付多少」方式計算保費，讓車主能以更符合實際使用情況支付對應保費金額。

依照南山產險說明，在金融科技等技術與相關法令改革推動之下，保險產業也開始有不同發展，相較過往必須透過保險業者銷售管道購買保險產品等限制，目前已經可讓使用者能更有彈性購買，並且符合貼身需求的保險產品。

此外，藉由區塊鏈技術加密，並且確保資訊安全與資料完整、不可竄改情況下，將能讓南山產物即時驗證Gogoro車主實際車輛使用情況，並且無須相傳統方式必須加裝車機紀錄車況。

除了可直接應用在現有Gogoro車輛，未來也能開放包含山葉、宏佳騰、台鈴在內以PBGN形式打造的電動車與南山產物合作保險業務，並且藉由事前風險預防形式確保車主使用車輛安全。

在南山產物電動機車騎乘里程計費保險中，總計提供金牌、銀牌、銅牌，以及金牌+與銀牌+五種投保方案，保障範圍則涵蓋第三方責任險 (傷害責任、財物損失)、乘客責任險、慰問金費用、轉乘費用，以及單一機車交通事故駕駛人傷害 (限車主本人)，而在金牌+與銀牌+投保方案則額外包含限額新台幣3萬元的機車免自負限額車對車碰撞損失保險 (含免追償)，同時在金牌與金牌+更包含第三方超額責任險。

至於投保方式，僅需開啟Gogoro App操作，系統就會依照過往騎乘里程等數據自動推薦合適投保方案，或是由車主自行手動挑選，即可立即進行投保。另外，南山產險也針對Gogoro車主設立服務專線，讓車主能隨時取得產品服務。

而保費計算基礎將會依照車輛真實使用情況進行計算，而不會以車主性別、年齡，或是過去駕駛紀錄、罰單等情況衡量保費金額，甚至以每年固定額度繳納，將會實際依照當月騎乘情況計算保費，若車主當月較少使用車輛，保費就會相對降低，並且可在App操作過程綁定信用卡自動扣繳，避免忘記繳納。

以Gogoro輕型機車投保銅牌方案，同時每月騎乘距離為150公里為例，除了投保當下需要繳納1042元基礎年費，每月里程保費僅為9元，等同每月實際支付保費約為96元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車主 保險 保費 Gogoro

延伸閱讀

南山推Gogoro專用車險

國泰產網路投保 強打兩體驗

國泰產總座看業績 今年拚轉正、明年樂觀

新車險算里程 走多少付多少

相關新聞

果粉問Apple Watch額外用處有哪些？上百則留言洗版「用過回不去」

入手蘋果Apple Watch，除了主打的健康監控功能，還有哪些額外的用處？有網友發文請益，看了官網後發現目前Apple Watch強打的是健康監控，而其他功能似乎還停留在不太方便的尷尬階段。他好奇除了看時間和健康監控系列功能，還有哪些沒講到的好處？上百則留言列舉出原po沒提到的功能，直呼「太多說不完」、「用了就回不去」。

Apple Watch心電圖正式登場！如何操作？30 秒實測給你看

Apple 推出 iOS 14.3 和 watch OS 7.2，等了很久的 ECG 心電圖 App 也終於可以用了，只要你的Apple Watch 是 Series 4 以上的後續錶款，並把 iPhone 和 Apple Watch 更新到最新版本，就可以使用心電圖功能囉

CES下月登場 雙A推新品搶市

全球最大消費性電子商展會CES 2021今年因COVID-19轉為線上展會，預計將在1月11日至14日登場，據悉，這次品...

無螢幕設計？疑似Google自製智慧手環設計專利曝光

美國專利與商標局相關文件中，出現疑似Google打造的智慧手環設計專利，採無螢幕設計，但是搭配可追蹤身體動態數據的感測元件，似乎有點類似Fitbit過去推出的智慧手環。

Apple Watch新增心適能通知 擴大監控健康狀態

蘋果公司今天推出iOS 14.3及watchOS 7.2作業系統更新，用戶能直接在手腕上測量心電圖，也可以在iPhone...

定價18999 搭載Android TV的「小米智慧顯示器 65型」能越級打怪嗎 ？

日前以顯示器名義正式引進台灣的「小米智慧顯示器 65型」，以新台幣18999元作為上市定價，甚至在台首波上市活動更以新台幣16999元限量售價銷售，而相比其他品牌同為65吋的電視產品是否能有「越級打怪」的優勢？

iPhone 12全球熱賣 日本電器行員工卻列三大理由稱「不需要急著買」

蘋果最新手機「iPhone 12」在日前正式發售，即使價格不斐，仍舊吸引了不少蘋果粉絲強購，人氣居高不下。不過最近有日本家電行的老員工，列舉了幾項理由，認為「沒必要瘋搶iPhone 12」。

Google宣布與三星合作 讓Google Assistant、NEST與SmartThings設備連動

Google稍早宣布將與三星深入合作，讓旗下NEST產品、Google Assistant數位助理服務，能進一步與三星SmartThings智慧物聯網設備連動，同時三星SmartThings也能連接NEST設備。

派對必備！Epson X Yamaha推全球最小3LCD雷射投影機

年終歲末將至，告別2020、與朋友相聚的歡樂派對正令不少人躍躍欲試。Epson與日本聲學專家Yamaha聯手，一次推出全...

你嫌AirPods Max貴？其實還沒把耳罩襯墊等配件的「全配」價格算進去

其實考驗信仰的不止於此。蘋果還陸續上架了AirPods Max的其它配件，價格也一樣不便宜。其次，蘋果還推出了AirPods Max耳罩襯墊，作為替換之用，和耳機一樣有銀色、黑色、綠色、天藍色、紅色等五種可選，價格要2290元。

樂天Kobo閱讀習慣調查 2020電子書銷售成長50%

樂天Kobo今天發布閱讀習慣調查報告，營運本部長周立涵指出，今年因疫情關係電子書銷售成長50%，閱讀器的營收也成長1倍。...

新台幣440萬元！三星終於向消費市場推出Micro LED電視 足足有110吋

過去幾年在CES展期間，三星一直對外強調Micro LED面板技術帶來好處，但當時實際推行產品還是以商用為主，並且對應大尺寸拼接模組化使用需求。而在稍早公布消息中，三星終於宣布推出針對消費市場打造的Micro LED電視產品，並且能對應一般電視安裝、使用形式。

熱門新聞

中國不爽《還願》重新上架 GOG「聽到了」馬上下架

iPhone 12 mini破三年來首週銷售最差紀錄 問題出在不夠便宜？

PS5主機18日中午12點再開預購 網路下單可年前到貨

mmWave毫米波才是「真5G」？跟5G又有什麼關係？

Apple Watch心電圖正式登場！如何操作？30 秒實測給你看

搶起來一起買給男友！PS5超熱門15大必買遊戲還不直接玩爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。