Intel揭曉全新Optane系列記憶體與儲存設備 加快資料存取效率

Intel稍早宣布推出6款全新Optane系列記憶體與儲存設備，其中包含對應資料中心儲存使用的Optane SSD P5800X，以及對應消費市場使用的Optane Memory H20，另外也宣布推出代號Crow Pass的第三代Optane persistent memory，並且推出3款以144層單元NAND Flash打造的SSD產品。

此次推出的Optane SSD P5800X，是Intel旗下首款PCIe 4.0 SSD產品，相比前一代產品提供3倍以上存取效能，同時也針對資料中心使用需求提高使用耐用性。而對應消費市場打造的Optane Memory H20，則是結合Intel Optane Memory與旗下QLC 3D NAND技術，讓輕薄筆電有限空間也能有高效能資料存取效果，並且提升執行效率。

至於此次宣布推出的第3代Optane persistent memory，則將配合即將推出、代號Sapphire Rapids的新一代Xeon Scalable可擴展處理器運作。

▲Optane SSD P5800X

▲Optane Memory H20

另外，Intel也宣布推出3款以144層單元NAND Flash打造的SSD產品，分別為採144層QLC 3D NAND打造的SSD 670p、全球首款採144層TLC NAND設計的SSD D7-P5510，以及以144層QLC NAND打造密度更高，同時耐用性也相對提升的SSDD5-P5316。

在670p設計裡，主要針對消費端主流運算使用需求打造，提供端到端資料保護，並且支援Pyrite 2.0安全性與斷電通知，藉此提升使用效率及實際使用應用程式的裝置可管理性。

而D7-P5510則針對資料中心加速需求打造，以U.2外型規格提供3.84TB或7.68TB空間容量，並且針對多租戶 (multi-tenant)及虛擬化環境提供更高擴展彈性，預計會在今年底開始提供。

至於預計在2021年上半年開始提供的D5-P5316，則是針對傳統大容量儲存裝置提供最佳化與存取速度提升需求打造，藉由144層QLC NAND設計，讓每組晶粒 (die)具備128GB容量，最高可提升200％的讀取效能，以及提升38％的隨機讀取效能，相較傳統硬碟約可降低48％的存取延遲。

D5-P5316提供15.36TB及30.72TB容量，並且對應U.2和E1.L外型規格，可讓每組機架單位使用PB等級容量。

▲670p

▲D7-P5510

▲D5-P5316

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》