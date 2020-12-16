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果粉問Apple Watch額外用處有哪些？上百則留言洗版「用過回不去」

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果Apple Watch。路透
蘋果Apple Watch。路透

入手蘋果Apple Watch，除了主打的健康監控功能，還有哪些額外的用處？有網友發文請益，看了官網後發現目前Apple Watch強打的是健康監控，而其他功能似乎還停留在不太方便的尷尬階段。他好奇除了看時間和健康監控系列功能，還有哪些沒講到的好處？上百則留言列舉出原po沒提到的功能，直呼「太多說不完」、「用了就回不去」。

一名果粉在PTT上發文，先前已購入iPad Por、Apple TV，今年又買了剛上市的iPhone 12 Pro Max，深刻體會到蘋果設備彼此間連動性非常優秀，「根本不需要再去多做什麼」，使用上相當方便。最近則開始物色Apple Watch與Airpods Pro，但查閱了官網，發現手錶主打健康監控，其他的功能看起來還不是那麼方便。原po因此想請教用過的人，Apple Watch帶來的額外便利性還有哪些？

最先被提到的是跌倒偵測功能，可以發出警報聲、傳送訊息位置給緊急聯絡人，在第一時間挽救寶貴性命。根據蘋果官網，若手錶偵測使用者跌倒後長達1分鐘沒有新動作，將開始計時30秒並同時輕點手腕、發出提示聲，提示聲將會愈響愈大，引起旁人注意。

網友也提到有通知不用拿手機，可以直接回覆line訊息、控制音量、控制電燈開關、付錢等，可以完成相當多簡單的操作。「騎車不用拿手機看通知最有感」，突然接到電話還可以代替手機使用，要是不小心把手機鎖在GOGORO車廂還能神救援。有使用者認為戴了幾週才能明白，小方便非常多，雖然每一個都很小，但集合起來差異還是很大，「簡單來說用了就回不去了」。

網友認為，其實就是把重點通知移到手錶，如果忙到沒時間看手機的人會比較需要。但反之若是習慣什麼都掏手機的人，除了健康管理之外，Apple Watch額外的效益並不大

Apple Watch 蘋果 智慧手錶

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