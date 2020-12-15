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Apple Watch新增心適能通知 擴大監控健康狀態

中央社 / 台北15日電
蘋果推出iOS 14.3及watchOS 7.2作業系統更新，用戶能直接在手腕上測量心電圖。圖/取自蘋果官網
蘋果推出iOS 14.3及watchOS 7.2作業系統更新，用戶能直接在手腕上測量心電圖。圖/取自蘋果官網

蘋果公司今天推出iOS 14.3及watchOS 7.2作業系統更新，用戶能直接在手腕上測量心電圖，也可以在iPhone上的「健康」App中查看自己的心適能分類，並在分級落入低範圍時收到Apple Watch通知。

Apple Watch Series 4與後續錶款上的「心電圖」App也在今天透過iOS 14.3與watchOS 7.2在台灣推出，用戶能直接在手腕上測量心電圖，在出現心跳加速或少跳等症狀時立即擷取心律，並可協助向醫生提供重要數據。

iOS 14.3還包含Apple Fitness+體能訓練體驗和AirPods Max全罩式無線耳機支援，並加入可在iPhone12 Pro上拍攝Apple ProRAW照片的功能，在App Store中加入「隱私權」資訊，同時包含其他功能和iPhone的錯誤修正。

心肺適能以最大攝氧量為衡量基準，是指運動時身體所消耗利用的最大氧氣量，可以透過運動鍛鍊來提升。現在Apple Watch能使用多個感測器，包括光學心率感測器、GPS和加速度計，估算出較低的心適能水平。

透過今天推出的iOS 14.3和watchOS 7.2，AppleWatch使用者可以在iPhone上的「健康」App中造訪「心適能」類別，查看自己的心適能水平與相同年齡階層與性別的人群相比，是屬於高水平、高於平均、低於平均或低水平。

Apple Watch使用者還可以查看自己過去一週、一個月或一年間心適能水平的變化。當使用者的心適能水平落在低範圍時，會在Apple Watch上收到通知，並提供可提高心適能水平的指導，以及與醫生交談的指導。

蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）表示，越來越多人認為心適能是整體健康的有力預測指標，今天隨著watchOS 7的更新，蘋果讓更多人可以更容易取得心適能資料。Apple Watch現在將之前只能在診所進行的低心適能水平估算直接帶到使用者的手腕上，讓人們可以更了解要如何透過日常活動來改善自己的長期健康。

隱私權 Apple Watch 蘋果 iOS 14 watchOS

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