現代藝術大師David Hockney 以iPad Pro創作貝多芬誕生250週年紀念畫作

迎接樂聖貝多芬誕生250週年紀念,英國殿堂級藝術家David Hockney與蘋果合作,以貝多芬肖像為靈感,透過iPad Pro創作名為《Beethoven After His First Symphony》的畫作,並且讓此畫作成為Apple Music收錄「貝多芬效應」歌單的封面。

現年83歲的現代藝術大師David Hockney,過去以來深受貝多芬音樂啟發,這次特別放下畫布與油彩,拿起iPad Pro與Apple Pencil進行創作,並且以縮時影片完整錄下作畫過程。

David Hockney 表示:「一直以來我十分尊崇貝多芬的作品,這也是我決定參與這次紀念專題的原因。這幅畫名為《Beethoven After His First Symphony》,這個第一交響曲,正是1800年30歲時的貝多芬首度發表經典樂章。描繪這段時期的貝多芬,藉此慶賀他的誕辰,我覺得相當適合。」

Apple Music服務收錄的「貝多芬誕辰 250 周年紀念」專題,將呈現貝多芬作品的雋永作品,內容包括:由作曲家Max Ritchter擔任客席音樂嚮導所編製的全新歌單「貝多芬效應」,Max Ritchter將於專訪短片親述樂聖對他的啟發;另外,樂迷亦可欣賞鋼琴家Igot Levit為Apple Music獨家演繹《快樂頌》,還有多張由編輯精選的深度歌單供樂迷全面認識一代樂聖的偉大傳奇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》