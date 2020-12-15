定價18999 搭載Android TV的「小米智慧顯示器 65型」能越級打怪嗎 ？

日前以顯示器名義正式引進台灣的「小米智慧顯示器 65型」，以新台幣18999元作為上市定價，甚至在台首波上市活動更以新台幣16999元限量售價銷售，而相比其他品牌同為65吋的電視產品是否能有「越級打怪」的優勢？

以筆者過去使用中國大陸市場銷售版本的49吋小米電視2經驗，螢幕採用LG Display提供LED面板，並且支援偏振式3D顯示效果，同時以購買當時仍以42吋作為市場主流電視尺寸，49吋螢幕的觀看體驗其實相當過癮，即便目前市場已經開始主打55吋至65吋規格，49吋電視依然能滿足足夠的觀看使用需求。

而從筆者當時委託中國大陸友人協助購買，並且釘箱運送回台灣，實際花費約在新台幣2萬5000元左右，扣除運費大概是在新台幣2萬元上下，而電視本身採用輕薄、窄邊框設計，外型也採用簡約風格打造，甚至額外配置外接家庭音響組，幾乎比當時市面多數電視產品還要划算。

▲過去筆者使用的小米電視2S，由於是在中國大陸市場銷售版本，因此搭載作業系統並非Android TV，而是基於Android作業系統的MIUI操作介面

由於筆者幾乎以觀看網路數位內容為主，因此支援連網，甚至可以透過App安裝擴充功能的電視，顯然可以帶來更大便利性，藉由電視本身即可存取諸如Netflix、YouTube等常用App內容，就能減少必須透過手機無線投放，或是透過有線方式連接電視播放的麻煩。

不過，由於電視本身畢竟還是針對中國大陸市場使用版本，因此在連網內容還是會有一些限制，例如App雖然可以透過小米電視內建軟體市集下載，但內容會是以中國大陸使用版本為主，如果要使用Netflix、YouTube等內容，就必須以APK檔案形式手動安裝，甚至也可能會有連網限制情況，導致無法順利安裝，必須透過外接Apple TV等裝置才能順利使用此類內容服務。

因此這次在台灣市場上市的65吋「小米智慧顯示器」，由於本身搭載Android TV作業系統，因此更適合台灣市場環境使用。

▲藉由Android TV 9.0 Pie作業系統，可以直接在大尺寸螢幕上觀看Netflix等App服務內容

為什麼是以顯示器名義引進台灣市場？

在很久之前，當小米開始在台引進物聯網裝置時，不少人敲碗的電視產品始終未能引進台灣，原因在於小米希望是以電視產品名義引進，但由於以電視名義引進會以更高關稅計算，將使小米電視原本親民價位優勢消失，反而難以在台灣電視市場競爭。

加上目前台灣電視市場在中高階機種有Sony、三星、LG等品牌競爭，而入門到中階機種則有聲寶、奇美、BenQ等在地品牌競爭，甚至包含Philips、TCL等品牌也在台灣擴展銷售機會，另外更有不少水貨商自行引進小米在中國大陸市場銷售機種，因此更讓小米對於在台灣引進電視產品有諸多考量。

▲小米智慧顯示器 65型

不過，此次終於決定以顯示器名義引進電視產品，不僅代表小米對於台灣市場需求重視，同時也能藉由顯示器名義減少成本負擔。

相較水貨商自行引進相同等級產品，至少是以新台幣2萬5000元以上價位銷售，小米以顯示器名義引進，並且搭載Android TV 9.0 Pie的「小米智慧顯示器 65型」，則是以新台幣18999元作為上市定價，甚至在台首波上市活動更以新台幣16999元限量售價銷售，更免費提供送貨到府與協助基本安裝服務，顯然有更大吸引力。

依照小米說明，透過此次引進的「小米智慧顯示器 65型」測試水溫後，未來將規劃引進更多規格款式，甚至不排除引進更大尺寸，或是採用OLED顯示面板版本。

實際體驗

此次引進台灣銷售版本，是西班牙等西歐市場銷售機種，因此搭載作業系統為Android TV 9.0 Pie，內建應用服務自然也是以國際市場支援項目為主，所以遙控器也搭載Netflix、Amazon Prime Video快速啟用鍵，並且搭載Google Assistant。

▲透過遙控器簡單介面就能直接操作，並且支援以聲控方式操作Google Assistant數位助理服務，遙控器上也搭載Netflix、Amazon Prime Video服務快捷鍵

雖然在系統搭載PatchWall介面，但目前僅支援印度、印尼、西班牙等地區使用，台灣暫時還無法使用此項客製化介面，但預期明年會有機會在台灣市場提供使用，只是實際時間還是要等小米更新進度而定。

提供免費送貨到府與基本安裝服務

透過小米官網完成訂購後，小米合作物流業者就會依照訂單對應小米帳號記載電話進行聯繫，並且確認可送貨到府及安裝的日期與時間。

而在約定時間將小米智慧顯示器送到指定地址後，物流業者便會協助安裝，並且確認電視啟用、連網功能等設定是否正常，同時也會確認產品本身是否有損傷等不正常情況。

除非需要額外釘牆固定，或是額外加裝掛架、高樓層搬運，或是運送到偏遠地區才會額外收取費用，一般情況下包含送貨到府、安裝都不會額外收費，機身本體提供2年保固，而線材、遙控器等其他附件則提供1年保固。

▲由小米台灣合作的物流業者將小米智慧顯示器配送到府，並且提供基本安裝

▲過程中會小心將電視放平再做安裝

▲仔細鎖上腳架

▲確認開機是否正常，連網功能是否正常

▲與遙控器進行配對連接

▲一般情況下不會額外收費，除非額外申請安裝壁掛、高樓層搬運，或是運送到偏遠地區

以小米電視4S 65吋版本為設計

在硬體規格方面，「小米智慧顯示器」原本就是以小米電視4S 65吋版本為設計，因此顯示面板同採用TCL旗下華星光電提供的65吋LED面板，支援HDR10+與178度可視角範圍，以及覆蓋率超過85%的廣色域NTSC色彩空間，並且支援9ms顯示反應時間，配合搭載聯發科電視處理器，更支援MEMC動態補償處理效果。

此外，機身更以航太等級金屬材質製成，相比其他許多同價位機種僅採用塑膠材質外殼，質感明顯勝出許多。

▲以小米電視4S 65吋版本為設計，65吋版本放在客廳可以有相當震撼的視覺感受

▲以窄邊框形式打造，讓螢幕可視範圍最大化

▲透過立架方式撐起65吋螢幕，並且維持螢幕穩固

本身內建4組驅動單體、總輸出功率為20W的Dolby立體聲喇叭，以及面積達30mm x 100mm的低音驅動單體，以及16mm球形高音發聲元件，音效部分則支援DTS HD+與Dobly Audio技術。

▲基於Android 9.0 Pie打造的Android TV作業系統，同樣可使用Chromecast技術投放手機app內容，或是透過Google Play Store擴充應用服務，同時也支援透過Google Assistant數位助理操作電視功能，或是與家中連網裝置互動

另外，內建記憶體則是2GB，搭配16GB儲存容量，無線網路連接功能則支援2.4GHz與5GHz頻段，以及藍牙5.0連接功能，連接埠則包含3組HDMI，以及一組AV端子與S/PDIF音訊孔，同時也支援以RJ-45連接有線網路，使用者也能透過內建USB連接埠外接儲存裝置。

至於Android TV版本則是基於Android 9.0 Pie打造，同樣可使用Chromecast技術投放手機app內容，或是透過Google Play Store擴充應用服務，同時也支援透過Google Assistant數位助理操作電視功能，或是與家中連網裝置互動。

內容方面則預設搭載Netflix、YouTube、KKTV、遠傳friDay影音、LiTV影音，以及CATCHPLAY+等服務合作。在年底前購機更可獲得價值達新台幣1514元，包含遠傳friDay影音、KKTV、LiTV 立視線上影視、CATCHPLAY+等影音平台會員資格。

▲藉由TCL提供LED顯示面板，可以對應4K解析度、充足亮度表現之餘，更支援HDR10+、178度可視角範圍，並且支援9ms顯示反應時間、Dolby Vision等顯示效果

整體使用來看，「小米智慧顯示器」採用65吋、4K解析度，並且支援HDR10+與178度可視角範圍，另外也支援9ms顯示反應速度，更可藉由聯發科處理器對應MEMC動態補償處理效果，除了可以手動調整顯示色溫、影像除噪比例與局部對比提升效果，讓影像顯示效能更符合使用需求，更可對應電玩遊戲，或是更穩定影像顯示使用模式。

▲螢幕可手動調整顯示模式、背光模式，以及色溫，另外也能針對觀看需求調整運動補償，甚至進一步調整畫面降噪效果或局部對比效果

▲輸入部分可以設定是否透過ARC模式，讓HDMI連接端可喚醒開啟電視，或是反向讓HDMI連接端可隨電視關閉電源，另外使用者也能設定一定時間後自動進入待機狀態，以利節省電源

除了大尺寸顯示畫面與更穩定且真實色彩呈現效果吸引目光，本身可藉由Google Play Store下載各類App擴充使用功能，或是搭配連網功能使用各類服務，例如搭配App讓電視變成卡拉OK歌唱機，或是配合底第三方App，讓電視也能使用蘋果AirPlay投放功能，藉此增加電視使用多元性。

到底值不值得？

實際上，依照「小米智慧顯示器」採用規格比較的話，實際上與其他品牌還是會有差異，其中包含螢幕使用面板、螢幕對比度、螢幕控光模式、螢幕反應時間，螢幕鍍膜，甚至包含處理器、影像處理器，或是Wi-Fi連接方式都會有影響。

而其中最直接影響觀看體驗的就是螢幕面板差異，從早期各家主要採用的LCD到LED規格，以及目前逐漸成為主流的OLED，而像是三星後來也藉由量子點技術打造亮度更高的LED面板，讓影像顯示表現能貼近OLED面板表現，同時顏色精準度也相對較高，甚至可以減少對人眼有影響的藍光成分。

▲Android TV最大便利在於可以安裝各類App擴充電視使用功能，並且讓可觀看內容隨著App增加

不過，如果要以純黑顯示表現來看的話，目前依然是OLED面板有優勢，同時在電力損耗也因為無須獨立背光模組而較省電，並且擁有更寬廣顯示色域範圍，甚至可以讓電視機身厚度更薄，並且實現彎曲、捲曲等使用形式，但缺點就是大尺寸規格造價目前依然偏高，同時也會有長時間顯示使用容易留下烙印，或是因為藍色像素壽命相對較短，使得OLED電視可能在幾年使用時間後會偏黃、偏紅。

其他影響觀看體驗的因素，還包含處理器及影像處理器等設計，這些關鍵元件會直接影響播放內容是否能流暢播放、色彩資訊是否能被真實還原，以及在高動態顯示情況下是否能有效抑制不正常晃動或模糊情況，或是觀看低解析度內容時，能否透過升頻等方式讓內容以更清晰形式呈現。

回到「小米智慧顯示器」採用規格，本身嚴格說起來並不算頂規設計，但是在小米精確整合供應鏈資源之下，則可打造符合消費市場一定需求，同時也能確保一定品質，並且讓價格維持在眾人可接受，甚至可以輕易購買的產品。

因此就整體而言，「小米智慧顯示器」雖然並非鎖定頂級規格，但絕對能滿足一般大眾使用需求，甚至在特定情況下達成越級打怪效果，例如在「小米智慧顯示器」採用的65吋螢幕雖然採用華星光電視面板，但在顯示效果卻能逼近一線品牌電視產品顯色效果，同時以價位作比較的話，更能讓消費者有明顯超值感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》