快訊

Live／SBL台啤來勢洶洶要搶4連勝 璞園恐難逃悲慘開季

新冠恐突變大流行？ 莊人祥：目前主要是第6型病毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google宣布與三星合作 讓Google Assistant、NEST與SmartThings設備連動

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早宣布將與三星深入合作，讓旗下NEST產品、Google Assistant數位助理服務，能進一步與三星SmartThings智慧物聯網設備連動，同時三星SmartThings也能連接NEST設備。

依照Google說明，此項合作預計從明年1月開始進行，預計讓Google Assistant數位助理服務也能連動操作三星SmartThings智慧物聯網設備，而SmartThings智慧物聯網設備也能對應連結NEST設備，未來NEST設備也會獲得「Works With SmartThings」認證。

意味使用者日後將可透過Google Assistant數位助理服務聲控三星SmartThings設備，或是透過三星期下Smart TV、Family Hub智慧冰箱連接NEST攝影機，以及溫控設備。另外，使用者也能透過西班牙語、法與、德語、葡萄牙語、韓語與日語，藉由Google Assistant數位助理服務與SmartThings設備連動。

而去年底蘋果、亞馬遜、Google在內業者與ZigBee聯盟 (ZigBee Alliance)共同推動的「Project Connected Home over IP」技術規格，預期會由ZigBee聯盟在今年底公布第一波草案，並且將在2021年釋出正式版本規格。

在「Project Connected Home over IP」技術規格中，希望能透過相同通訊連接規格，並且讓Siri、Alexa、Google Assistant等數位助理服務能廣泛支援更多物聯網裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 冰箱

延伸閱讀

今年更多人用Google搜尋「為什麼？」台灣熱門關鍵字曝光

Google執行長再次發信致歉 但遭開除的人工智慧專家不領情

違反隱私規定！ 法國當局開鍘Google、亞馬遜

瞄準專利分析 Google打造專屬演算法模型

相關新聞

Google宣布與三星合作 讓Google Assistant、NEST與SmartThings設備連動

Google稍早宣布將與三星深入合作，讓旗下NEST產品、Google Assistant數位助理服務，能進一步與三星SmartThings智慧物聯網設備連動，同時三星SmartThings也能連接NEST設備。

派對必備！Epson X Yamaha推全球最小3LCD雷射投影機

年終歲末將至，告別2020、與朋友相聚的歡樂派對正令不少人躍躍欲試。Epson與日本聲學專家Yamaha聯手，一次推出全...

你嫌AirPods Max貴？其實還沒把耳罩襯墊等配件的「全配」價格算進去

其實考驗信仰的不止於此。蘋果還陸續上架了AirPods Max的其它配件，價格也一樣不便宜。其次，蘋果還推出了AirPods Max耳罩襯墊，作為替換之用，和耳機一樣有銀色、黑色、綠色、天藍色、紅色等五種可選，價格要2290元。

樂天Kobo閱讀習慣調查 2020電子書銷售成長50%

樂天Kobo今天發布閱讀習慣調查報告，營運本部長周立涵指出，今年因疫情關係電子書銷售成長50%，閱讀器的營收也成長1倍。...

新台幣440萬元！三星終於向消費市場推出Micro LED電視 足足有110吋

過去幾年在CES展期間，三星一直對外強調Micro LED面板技術帶來好處，但當時實際推行產品還是以商用為主，並且對應大尺寸拼接模組化使用需求。而在稍早公布消息中，三星終於宣布推出針對消費市場打造的Micro LED電視產品，並且能對應一般電視安裝、使用形式。

羅技嘉年華LOGIVAL登場 僅63公克的G Pro X Superlight電競滑鼠在台亮相

羅技日前宣布推出重量僅63公克的G Pro X Superlight電競滑鼠，今日 (12/10)配合在台北三創生活園區展開的羅技嘉年華LOGIVAL進駐台灣市場。

符合Intel EVO設計規範 聯想不到1公斤的輕薄筆電Yoga Slim 7i Carbon登台

今年10月中宣布推出旗下符合Intel EVO品牌認證規範的輕薄筆電Yoga Slim 7i Carbon，今日 (12/10)也由聯想確定從即日起在台推出此款筆電。

OLED面板不只能用在電視、手機 LG把電動玻璃門也變成OLED螢幕

近年來正夯的 OLED 螢幕面板時常出現在智慧手機、智慧手錶、液晶電視上，但現在就連電動玻璃門也變成了 OLED 螢幕，而且自動門上還能播放影像，提供店家全新的顯示廣告方式，實在超酷的！

AirPods Max依然能以有線方式使用 只是得再花1190元買轉接線

蘋果稍早公布旗下傳聞許久的全罩式耳機AirPods Max，而在相關敘述中除了可以確認耳機僅以藍牙方式連接使用，本身並未提供3.5mm耳機孔設計。不過，蘋果額外推出新款Lightning轉3.5mm音訊連接線，讓AirPods Max依然能以有線形式連接其他裝置使用。

換上M1處理器的新款Mac 必須連網才能正常進行系統重置

依照資深駭客，同時也是安全研究專家Jeffrey Paul表示，更換成M1處理器的新款Mac，必須在維持連線情況下才能進行系統重置，意味在離線狀態下將無法讓新款Mac恢復為原始出廠狀態。

【外媒綜合】蘋果頭戴耳機竟比iPhone還貴 主打精品或定價失誤？

蘋果再次擦亮其「精品形象」，最新發表的首款蘋果品牌頭戴式耳機AirPods Max，定價高達549美元，比旗下潮牌Beats的最貴耳機還貴了57%。

善用Windows內建「自黏便箋」 追蹤或提醒待辦事項

微軟中的「自黏便箋」功能可用來記錄待辦事項，可以設定不同的顏色為每項待辦清單進行分類，使用者不僅能記錄文字，還能為內容加入圖片，點選圖片則可放大瀏覽，讓人隨時掌握資訊，此外，也能將便利貼內容同步到其它裝置或 App 中，包含 OneNote Mobile、Android 版的 Microsoft Launcher，以及 Windows 版 Outlook 中。

熱門新聞

我ok您先請！遊戲開發平台Roblox延後上市

微軟日後在遊戲市場主要競爭對手或許不再是Sony 而是Google與亞馬遜

電競嘉年華開賽 陳其邁叫戰柯P

美無線網路之父艾布蘭森病逝 享壽88歲

微軟重新打造 經典第一人稱射擊遊戲《Perfect Dark》

Pearl Abyss公布開放世界動作冒險遊戲《赤血沙漠》 明年冬季正式推出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。