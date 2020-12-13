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Google宣布與三星合作 讓Google Assistant、NEST與SmartThings設備連動
Google稍早宣布將與三星深入合作，讓旗下NEST產品、Google Assistant數位助理服務，能進一步與三星SmartThings智慧物聯網設備連動，同時三星SmartThings也能連接NEST設備。
依照Google說明，此項合作預計從明年1月開始進行，預計讓Google Assistant數位助理服務也能連動操作三星SmartThings智慧物聯網設備，而SmartThings智慧物聯網設備也能對應連結NEST設備，未來NEST設備也會獲得「Works With SmartThings」認證。
意味使用者日後將可透過Google Assistant數位助理服務聲控三星SmartThings設備，或是透過三星期下Smart TV、Family Hub智慧冰箱連接NEST攝影機，以及溫控設備。另外，使用者也能透過西班牙語、法與、德語、葡萄牙語、韓語與日語，藉由Google Assistant數位助理服務與SmartThings設備連動。
而去年底蘋果、亞馬遜、Google在內業者與ZigBee聯盟 (ZigBee Alliance)共同推動的「Project Connected Home over IP」技術規格，預期會由ZigBee聯盟在今年底公布第一波草案，並且將在2021年釋出正式版本規格。
在「Project Connected Home over IP」技術規格中，希望能透過相同通訊連接規格，並且讓Siri、Alexa、Google Assistant等數位助理服務能廣泛支援更多物聯網裝置。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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