你嫌AirPods Max貴？其實還沒把耳罩襯墊等配件的「全配」價格算進去

蘋果發佈了AirPods Max，台幣18,490 元的價格確實讓網友表示有點吃不消，表示是一種信仰的考驗。

不過，其實考驗信仰的不止於此。蘋果還陸續上架了AirPods Max的其它配件，價格也一樣不便宜。其次，蘋果還推出了AirPods Max耳罩襯墊，作為替換之用，和耳機一樣有銀色、黑色、綠色、天藍色、紅色等五種可選，價格要2290元。

其次，AirPods Max僅有一個Lightning接口，預設僅支援藍牙5.0連接。如果你需要有線連接的話，你需要一個Lightning對3.5mm音訊轉接線，官方有提供，長度1.2公尺並分為黑白兩色，價格為1190元。

再來就是你要不要幫這款耳機充電？因為AirPods Max並不附充電器，包裝盒內只有一根Lightning對USB-C連接線，如果你沒有現有的充電器的話，你還需要一個20W USB-C 電源轉接器，價格為590元。

基本上，小編覺得USB-C 電源轉接器應該很多人都會有還可以不用買，但是除非你不怕髒，否則耳機襯墊以及Lightning對3.5mm音訊轉接線可能都是必須要選購的配件，光是配件就要再噴3,480元了，因此連耳機加起來總共要付2,1970元才對。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》