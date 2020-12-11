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新台幣440萬元！三星終於向消費市場推出Micro LED電視 足足有110吋

聯合新聞網 / 楊又肇

過去幾年在CES展期間，三星一直對外強調Micro LED面板技術帶來好處，但當時實際推行產品還是以商用為主，並且對應大尺寸拼接模組化使用需求。而在稍早公布消息中，三星終於宣布推出針對消費市場打造的Micro LED電視產品，並且能對應一般電視安裝、使用形式。

不過，雖然說是針對消費市場需求打造，但目前提供尺寸依然是在110吋規格，加上技術Micro LED面板技術用於市售商品依然會佔較高成本，因此這項產品顯然暫時僅限住家環境較大，同時收入也較充裕的家庭或個人使用。

至於規格部分，則包含採用4K解析度、支援100% DCI-P3廣色域，以及Adobe RGB顯色範圍，並且支援聲音跟隨影像物件呈現真實音場的Object Tracking Sound Pro技術，以及內建5.1聲道喇叭與Majestic Sound System聲音系統。

依照三星說明，目前Micro LED面板約可對應10年使用壽命，同時也因為可模組化設計，相較傳統電視顯示面板更容易透過拼接方式組成大尺寸螢幕，更不像OLED面板會有長時間烙印問題，加上跟傳統LED面板一樣有更快顯示反應時間，因此認為更適合用來製作更大尺寸電視產品。

目前第一款針對消費市場打造的Micro LED電視，預計會先在南韓市場推出，同時建議售價為1.7億韓元，換算之下約為新台幣440萬元，未來則計畫在明年第一季於更多市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電視 三星

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