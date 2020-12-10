符合Intel EVO設計規範 聯想不到1公斤的輕薄筆電Yoga Slim 7i Carbon登台
今年10月中宣布推出旗下符合Intel EVO品牌認證規範的輕薄筆電Yoga Slim 7i Carbon，今日 (12/10)也由聯想確定從即日起在台推出此款筆電。
Yoga Slim 7i Carbon整機重量僅966公克，機身最薄處為14.25mm，內部採用三層散熱塗層設計，並且藉由全新碳纖維編層披覆，讓此款裝置重量減少約47%，同時聯想也標榜此款筆電符合美國軍規標準MIL-STD 810G認證，可在極端溫度環境使用，並且對應防震、抗摔與抗潮設計，同時耐用性也提高25%，更在表面加入減少指紋沾染設計。
硬體規格方面，Yoga Slim 7i Carbon台灣此次推出版本採用Intel第11代Core i7處理器、Iris Xe顯示元件，以及16GB記憶體，並且採用1TB M.2 PCIe SSD儲存容量，螢幕則採用13.3吋、16:10顯示比例與Quad HD解析度設計，電池容量則採用50Wh規格，在經歷800次充電循環後，仍可維持80%電量，同時支援15分鐘內即可充入2小時電量設計。
連接埠則提供三組USB-C，其中兩組同時對應Intel Thunderbolt 4規格，最高可對應兩組4K解析度螢幕顯示輸出，並且支援充電功能，聲音部分則支援Dolby Vision規格。
由於符合Intel EVO設計規範，因此自然也能藉由Intel處理器搭配DL Boost對應各類人工智慧應用，另外也對應快速啟動、智慧控溫等設計，讓使用者能更輕易且長時間使用此款裝置。
更多Yoga系列機種同步登台
除了Yoga Slim 7i Carbon，聯想也宣布包含14吋Yoga 9i、Yoga Slim 7i與Yoga Slim 7i Pro也同步在台上市。
建議售價部分，Yoga Slim 7i Carbon將以新台幣32990元起跳價格銷售，而14吋Yoga 9i則會以新台幣50990元起跳價格銷售、Yoga Slim 7i建議售價為新台幣30990元起跳，而Yoga Slim 7i Pro建議售價則從新台幣32990元起跳。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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