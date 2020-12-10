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羅技嘉年華LOGIVAL登場 僅63公克的G Pro X Superlight電競滑鼠在台亮相

聯合新聞網 / 楊又肇
▲重量僅63公克的G Pro X Superlight在台推出
▲重量僅63公克的G Pro X Superlight在台推出

羅技日前宣布推出重量僅63公克的G Pro X Superlight電競滑鼠，今日 (12/10)配合在台北三創生活園區展開的羅技嘉年華LOGIVAL進駐台灣市場。

雖然相比Razer推出重量僅61公克的電競滑鼠Viper Mini重了一些，但跟羅技過往推出重量僅79公克的G Pro Wireless比較的話，重量僅63公克的G Pro X Superlight成為羅技目前最輕電競滑鼠產品，並且與眾多電競團隊選手合作研發，讓這款採無線連接的電競滑鼠也能對應嚴苛的遊戲操作情境。

除了讓滑鼠重量減少至63公克，羅技更將G Pro X Superlight電競滑鼠底部定位感應器升級為新款Hero 25K規格，讓定位解析度提高至25000 DPI，同時也讓電力使用時間則從原本最高的60小時增加至70小時。

▲G Pro X Superlight推出黑、白兩款配色
▲G Pro X Superlight推出黑、白兩款配色

▲G Pro X Superlight底部滑片採加大設計，並且以鐵氟龍材質提高滑動流暢度
▲G Pro X Superlight底部滑片採加大設計，並且以鐵氟龍材質提高滑動流暢度

▲G Pro X Superlight
▲G Pro X Superlight

▲G Pro X Superlight
▲G Pro X Superlight

而為了加強G Pro X Superlight電競滑鼠滑動操作流暢度，底部滑片更採用抗磨的鐵氟龍材質，另外滑鼠也採用耐用設計，藉此對應遊戲中劇烈的操控動作，包含快速甩動滑鼠、大量密集點擊。

同時為了增加滑鼠使用穩定性，羅技也表示不採用開孔、網狀形式的鼠身設計，另外為了延長電力續航表現，更在G Pro X Superlight電競滑鼠取消採用RGB燈光設計，同時也取消DPI可調整設計，讓使用者能更專注在滑鼠操作，並且配合將按鍵總成、滾輪等結構輕量化，讓滑鼠重量可控制在63公克。

G Pro X Superlight電競滑鼠分別推出黑、白兩款配色，建議售價則是新台幣4490元。

從即日起至12月16日，羅技將會在台北三創生活園區展開羅技嘉年華LOGIVAL活動，除了提供G Pro X Superlight電競滑鼠首賣，同時也會展示羅技旗下包含電競、商務，以及生活類產品，展期間也會邀請遊戲實況主Stanley、電競女帝凱琪K7、遊戲甜心瑞咪Rami、藝人張景嵐，以及人氣音樂家江老師與粉絲互動。

▲羅技嘉年華LOGIVAL
▲羅技嘉年華LOGIVAL

▲羅技嘉年華LOGIVAL
▲羅技嘉年華LOGIVAL

▲羅技嘉年華LOGIVAL
▲羅技嘉年華LOGIVAL

▲羅技嘉年華LOGIVAL
▲羅技嘉年華LOGIVAL

▲羅技嘉年華LOGIVAL
▲羅技嘉年華LOGIVAL

▲羅技嘉年華LOGIVAL
▲羅技嘉年華LOGIVAL

▲羅技嘉年華LOGIVAL
▲羅技嘉年華LOGIVAL

▲羅技嘉年華LOGIVAL
▲羅技嘉年華LOGIVAL

▲羅技嘉年華LOGIVAL
▲羅技嘉年華LOGIVAL

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

羅技 滑鼠

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