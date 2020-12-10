換上M1處理器的新款Mac 必須連網才能正常進行系統重置

依照資深駭客，同時也是安全研究專家Jeffrey Paul表示，更換成M1處理器的新款Mac，必須在維持連線情況下才能進行系統重置，意味在離線狀態下將無法讓新款Mac恢復為原始出廠狀態。

如同蘋果後續在iOS裝置採用設計，若非由使用者個人帳號登入進行重置的話，系統會基於防護安全要求重新輸入原使用者個人帳號，避免手機在遭竊使用情況下被人轉賣，或是作為不法用途，另外也能讓使用者透過尋找功能確認遺失手機當前位置。

而在換上M1處理器的新款Mac機種裡，蘋果更進一步加入必須在維持連網情況下才能進行系統重置，原因在於系統會重新向蘋果伺服器要求核發一組加密金鑰憑證，藉此驗證新款Mac搭載的T2晶片，以及M1處理器整合安全元件。

因此，如果搭載M1處理器的新款Mac機種處於無法連網狀態，或是處於無法正確存取蘋果伺服器連線資源的話，將無法順利進行系統重置。

這樣的好處，在於一旦新款Mac處於遺失狀態，並且被人撿走且計畫透過重置佔為己有，或是轉售他人的話，勢必要在連網狀態下進行操作，否則將無法順利執行重置流程。不過，一旦新款Mac恢復連線，自然也透過蘋果伺服器回報裝置所在位置，進而可讓遺失新款Mac的苦主可以透過尋找功能確認所在位置，甚至透過網路連接紀錄確認竊取者身分。

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