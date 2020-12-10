AirPods Max依然能以有線方式使用 只是得再花1190元買轉接線

蘋果稍早公布旗下傳聞許久的全罩式耳機AirPods Max，而在相關敘述中除了可以確認耳機僅以藍牙方式連接使用，本身並未提供3.5mm耳機孔設計。不過，蘋果額外推出新款Lightning轉3.5mm音訊連接線，讓AirPods Max依然能以有線形式連接其他裝置使用。

實際上，蘋果在之前就已經推出的Lightning對3.5mm音訊連接線，其實是讓同樣以藍牙連接使用的Beats Solo Pro全罩式耳機，可以透過有線方式與其他播放裝置連接，另外也能當作iPhone、iPad裝置音訊輸出連接使用。

同時，若耳機本身也同樣是以3.5mm耳機孔連接的話，例如Beats Solo 3或Beats Studio 3，其實也能透過此款配件直接與iPhone或iPad裝置連接。

但一條1.2公尺長的Lightning對3.5mm音訊連接線要價35美元，新台幣售價則是1190元，顯然會讓一般人有點難以接受。

而有些人會想到或許能透過價格相對較低的Lightning對3.5mm耳機插孔轉接器 (僅需9美元，新台幣售價則是290元)，另外搭配一條3.5mm對3.5mm音訊連接線，或許也能達成相同效果。

但目前看起來，Lightning對3.5mm耳機插孔轉接器並不像Lightning對3.5mm音訊連接線具備雙向傳輸功能，因此預期無法透過這樣的轉接方式使用，即便可以的話，勢必也會影響聲音輸出品質。

另外，AirPods Max在原廠盒裝內除了耳機，目前確定會額外附上一組聰穎耳機套，以及一條Lightning對USB-C連接線，同樣未提供USB充電器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》