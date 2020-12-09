快訊

基隆廟口傳承三代70年邢記鼎邊趖吹熄燈號 老顧客不捨

浙江台商返台12天後發病 張上淳：境外感染可能性較大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

善用Windows內建「自黏便箋」 追蹤或提醒待辦事項

聯合新聞網 / T客邦

微軟中的「自黏便箋」功能可用來記錄待辦事項，可以設定不同的顏色為每項待辦清單進行分類，使用者不僅能記錄文字，還能為內容加入圖片，點選圖片則可放大瀏覽，讓人隨時掌握資訊，此外，也能將便利貼內容同步到其它裝置或 App 中，包含 OneNote Mobile、Android 版的 Microsoft Launcher，以及 Windows 版 Outlook 中。

步驟1.

首先於桌面左下角工具列點選「放大鏡」，並鍵入「自黏便箋」。

步驟2.

接著可直接在便利貼中鍵入文字或使用 Surface 手寫筆寫下內容。

步驟3.

再來也可利用粗體、斜體、底線來調整字型，也能運用刪除線來標記已完成項目。

步驟4.

另也能按下「新增影像」來加入圖片。

步驟5.

從檔案選取所需圖片後即可插入自黏便箋中。

步驟6.

對著圖片按右鍵後，亦可「放大檢視」、「另存到裝置」或「刪除影像」。

步驟7.

而點選自黏便箋視窗右上角的「…」功能表後，則可點選色塊變更便箋的顏色，以此區分每一份事情的輕重緩急。

步驟8.

而當點選「便箋清單」選項後，就會將所有自黏便箋整合到桌面小視窗中，宛如總表般讓人一目了然。

步驟9.

這時可一一於清單上刪除已完成的便箋清單，另可點擊「齒輪」圖示進行其它設定。

步驟10.

在設定頁面中，可將便箋視窗切換為「深色」模式，有助降低夜間工作時對雙眼的刺激。

步驟11.

回到清單總表畫面後，也能在「放大鏡」圖示中透過關鍵字搜尋某項便箋內容。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟

延伸閱讀

Windows版AirDrop！如何使用「鄰近分享」功能快速傳送檔案？

小米盒子S如何下載愛奇藝？介面為什麼全是英文？如何快速設定不迷路

Intel、AMD處理器型號數字怎麼看？處理器怎麼挑選？核心數、時脈、執行緒數代表什麼？

微軟解釋為何只開一個網頁 工作管理員卻有一堆「瀏覽器執行緒」

相關新聞

Apple Watch「心電圖」功能台灣解鎖 4代以後用戶15日起就能用

眾多Apple Watch用戶期待已久，先前礙於法令規範一直在台灣被閹割的「心電圖」功能終於解鎖！蘋果今宣布「心電圖」A...

被嫌貴、重！蘋果耳機AirPods Max耶誕節前已搶不到 炒高轉手價

蘋果公司（Apple）新推出的549美元AirPods Max全罩式耳機被嫌貴，但許多消費者晚一步網購，已無法在耶誕購物...

最貴AirPods來了 台灣售價超過1.8萬元

蘋果8日發表首款無線頭戴式耳機AirPods Max，每副定價高達549美元（近新台幣1.6萬元），比市場原本預期的34...

下一家蘋果直營店開在哪？ 網推新竹卻吵翻：竹科人嫌相容性低

蘋果公司在台開設2家直營店，深受消費者喜愛。不過，由於這2家直營店都開設在台北地區，因此就有網友猜測蘋果公司應該會在台北以外的地區展店，若考慮當地消費能力而言，在新竹展店的機率頗高。然而，有另一位網友則分析指出，台北「天母」才是蘋果直營店最佳的展店位置。

善用Windows內建「自黏便箋」 追蹤或提醒待辦事項

微軟中的「自黏便箋」功能可用來記錄待辦事項，可以設定不同的顏色為每項待辦清單進行分類，使用者不僅能記錄文字，還能為內容加入圖片，點選圖片則可放大瀏覽，讓人隨時掌握資訊，此外，也能將便利貼內容同步到其它裝置或 App 中，包含 OneNote Mobile、Android 版的 Microsoft Launcher，以及 Windows 版 Outlook 中。

蘋果首款全罩式耳機AirPods Max終於亮相 5款配色新台幣18490元

先前一直有傳聞的蘋果全罩式耳機，終於以AirPods Max正式名稱亮相，同時也成為目前AirPods系列第一款以全罩式耳機形式打造產品，並且定位在最高階聆聽體驗。

檢測結果墊底？Dyson實驗強調旗下空氣清淨機更符合日常需求

日前行政院消費者保護處以檢測潔淨空氣提供率 (CASR)方式進行坊間市售空氣清淨機效能檢測，其中發現實際抽檢10台市售空氣清淨機中，有9台潔淨空氣提供率不到上限一半、4台標示不合格、3台不符合節能標章，而Dyson更在檢測結果中墊底。不過，Dyson則強調本身以更貼近真實居家使用環境的POLAR實驗法檢驗，更握更高標準檢視旗下空氣清淨機的過濾效能，同時也將一般測試較難呈現的均勻度量化，藉此讓檢驗結果更貼近一般消費者日常。

對應高階MacBook Pro、iMac與Mac Pro的Arm架構處理器 將導入更多核心數量

依照彭博新聞記者Mark Gurman與Ian King取得消息，表示蘋果計畫在明年推出對應Mac機種使用的新款Arm架構處理器，將會加入更多核心數量，同時預期也會採用全新GPU設計，藉此讓整體運算效能再往上推。

真的出現了！蘋果推出AirPods Max耳罩式無線降噪耳機

今年蘋果新品連發！前幾次發表會都傳聞會登場的耳罩式耳機在今晚終於正式亮相。這款名為「AirPods Max」的耳罩式無線...

蘋果推出新降噪耳機AirPods Max 售價台幣18,490元

蘋果公司8日發表無線頭戴式新耳機AirPods Max，定價549美元，8日起接受預訂，將於15日出貨。這款耳機在台灣的...

智慧揚聲器超搶眼 水母喇叭升級藍牙 Belkin讓音箱可無線充電手機

生活中不可缺少的音樂，在現代科技與聲學技術的完美結合之下，有了新的呈現。2000年即發表首款搭配Apple iMac使用...

小米盒子S如何下載愛奇藝？介面為什麼全是英文？如何快速設定不迷路

我買的「小米盒子 S」國際版裡面有小米盒子本人、電源線、HDMI 線、遙控器等配件。遙控器要自己準備兩個 AAA 電池，將小米盒子的電源線、HDMI 線全部插上去，並根據螢幕顯示將遙控器跟小米盒子配對、連 Wifi，配對完就是一連串的 Google 帳戶登入

熱門新聞

真的出現了！蘋果推出AirPods Max耳罩式無線降噪耳機

Apple Watch「心電圖」功能台灣解鎖 4代以後用戶15日起就能用

Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

蘋果推出新降噪耳機AirPods Max 售價台幣18,490元

最貴AirPods來了 台灣售價超過1.8萬元

蘋果出新降噪耳機AirPods Max！網驚售價能買iPad Air

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。