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善用Windows內建「自黏便箋」 追蹤或提醒待辦事項
微軟中的「自黏便箋」功能可用來記錄待辦事項，可以設定不同的顏色為每項待辦清單進行分類，使用者不僅能記錄文字，還能為內容加入圖片，點選圖片則可放大瀏覽，讓人隨時掌握資訊，此外，也能將便利貼內容同步到其它裝置或 App 中，包含 OneNote Mobile、Android 版的 Microsoft Launcher，以及 Windows 版 Outlook 中。
步驟1.
首先於桌面左下角工具列點選「放大鏡」，並鍵入「自黏便箋」。
步驟2.
接著可直接在便利貼中鍵入文字或使用 Surface 手寫筆寫下內容。
步驟3.
再來也可利用粗體、斜體、底線來調整字型，也能運用刪除線來標記已完成項目。
步驟4.
另也能按下「新增影像」來加入圖片。
步驟5.
從檔案選取所需圖片後即可插入自黏便箋中。
步驟6.
對著圖片按右鍵後，亦可「放大檢視」、「另存到裝置」或「刪除影像」。
步驟7.
而點選自黏便箋視窗右上角的「…」功能表後，則可點選色塊變更便箋的顏色，以此區分每一份事情的輕重緩急。
步驟8.
而當點選「便箋清單」選項後，就會將所有自黏便箋整合到桌面小視窗中，宛如總表般讓人一目了然。
步驟9.
這時可一一於清單上刪除已完成的便箋清單，另可點擊「齒輪」圖示進行其它設定。
步驟10.
在設定頁面中，可將便箋視窗切換為「深色」模式，有助降低夜間工作時對雙眼的刺激。
步驟11.
回到清單總表畫面後，也能在「放大鏡」圖示中透過關鍵字搜尋某項便箋內容。
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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