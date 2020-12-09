聽新聞
test
0:00 / 0:00
Apple Watch「心電圖」功能台灣解鎖 4代以後用戶15日起就能用
眾多Apple Watch用戶期待已久，先前礙於法令規範一直在台灣被閹割的「心電圖」功能終於解鎖！蘋果今宣布「心電圖」App已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署批准為醫療器材 (SaMD) 的 Class II 軟體，將於台灣時間12月15日起，透過iOS 14.3與watchOS 7.2正式在台灣推出，也代表Apple Watch成為首款讓顧客能直接在手腕上測量心電圖，在他們出現心跳加速或少跳等症狀時立即擷取心律的產品，並可協助向醫生提供重要數據。
「心電圖」App需搭配Apple Watch Series 4與後續表款使用，透過內建於水晶玻璃表背與數位表冠的電極，讓顧客測量與單導程讀數相似的心電圖。若要隨時記錄心電圖，使用者可透過螢幕設定啟動「心電圖」App，然後用手指按住數位表冠，當使用者觸碰數位表冠時，即可連通電路，並且會測量整顆心臟的心電訊號。30秒後，會將心律分為AFib、竇性心律，低或高心率或不確定。所有記錄、其相關分類和任何已記錄的症狀都會安全地儲存在iPhone上的「健康」App中，使用者並可將量測結果的PDF與醫生共享。
心血管疾病一直是台灣10大死因前3名，冬季更是心血管疾病好發的時期。「心電圖」App將協助使用者辨識心房顫動（AFib）的徵兆，這是最常見的心律不整形式，如果不加以治療，AFib可能會導致中風，這也是世界上第2大最常見的死因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言