Apple Watch「心電圖」功能台灣解鎖 4代以後用戶15日起就能用

眾多Apple Watch用戶期待已久，先前礙於法令規範一直在台灣被閹割的「心電圖」功能終於解鎖！蘋果今宣布「心電圖」App已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署批准為醫療器材 (SaMD) 的 Class II 軟體，將於台灣時間12月15日起，透過iOS 14.3與watchOS 7.2正式在台灣推出，也代表Apple Watch成為首款讓顧客能直接在手腕上測量心電圖，在他們出現心跳加速或少跳等症狀時立即擷取心律的產品，並可協助向醫生提供重要數據。

「心電圖」App需搭配Apple Watch Series 4與後續表款使用，透過內建於水晶玻璃表背與數位表冠的電極，讓顧客測量與單導程讀數相似的心電圖。若要隨時記錄心電圖，使用者可透過螢幕設定啟動「心電圖」App，然後用手指按住數位表冠，當使用者觸碰數位表冠時，即可連通電路，並且會測量整顆心臟的心電訊號。30秒後，會將心律分為AFib、竇性心律，低或高心率或不確定。所有記錄、其相關分類和任何已記錄的症狀都會安全地儲存在iPhone上的「健康」App中，使用者並可將量測結果的PDF與醫生共享。