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Apple Watch「心電圖」功能台灣解鎖 4代以後用戶15日起就能用

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Apple Watch Series 4與後續表款中的電極能使顧客直接在手腕上測量心電圖。圖／蘋果提供
Apple Watch Series 4與後續表款中的電極能使顧客直接在手腕上測量心電圖。圖／蘋果提供

眾多Apple Watch用戶期待已久，先前礙於法令規範一直在台灣被閹割的「心電圖」功能終於解鎖！蘋果今宣布「心電圖」App已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署批准為醫療器材 (SaMD) 的 Class II 軟體，將於台灣時間12月15日起，透過iOS 14.3與watchOS 7.2正式在台灣推出，也代表Apple Watch成為首款讓顧客能直接在手腕上測量心電圖，在他們出現心跳加速或少跳等症狀時立即擷取心律的產品，並可協助向醫生提供重要數據。

「心電圖」App需搭配Apple Watch Series 4與後續表款使用，透過內建於水晶玻璃表背與數位表冠的電極，讓顧客測量與單導程讀數相似的心電圖。若要隨時記錄心電圖，使用者可透過螢幕設定啟動「心電圖」App，然後用手指按住數位表冠，當使用者觸碰數位表冠時，即可連通電路，並且會測量整顆心臟的心電訊號。30秒後，會將心律分為AFib、竇性心律，低或高心率或不確定。所有記錄、其相關分類和任何已記錄的症狀都會安全地儲存在iPhone上的「健康」App中，使用者並可將量測結果的PDF與醫生共享。

心血管疾病一直是台灣10大死因前3名，冬季更是心血管疾病好發的時期。「心電圖」App將協助使用者辨識心房顫動（AFib）的徵兆，這是最常見的心律不整形式，如果不加以治療，AFib可能會導致中風，這也是世界上第2大最常見的死因。

觸碰Apple Watch Series 4與後續表款上的數位表冠，即可連通電路，並測量整顆心臟的心電訊號，所有心電圖記錄、其相關分類和任何已記錄的症狀都會安全地儲存在iPhone上的「健康」App中。圖／蘋果提供
觸碰Apple Watch Series 4與後續表款上的數位表冠，即可連通電路，並測量整顆心臟的心電訊號，所有心電圖記錄、其相關分類和任何已記錄的症狀都會安全地儲存在iPhone上的「健康」App中。圖／蘋果提供

心血管疾病 整形 中風

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