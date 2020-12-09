快訊

女童被失婚母帶離消失12年 尋獲已23歲沒就學沒身分證

浙江台商入境12天後發病 陳時中：沒打算延長14天檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對應高階MacBook Pro、iMac與Mac Pro的Arm架構處理器 將導入更多核心數量

聯合新聞網 / 楊又肇

依照彭博新聞記者Mark Gurman與Ian King取得消息，表示蘋果計畫在明年推出對應Mac機種使用的新款Arm架構處理器，將會加入更多核心數量，同時預期也會採用全新GPU設計，藉此讓整體運算效能再往上推。

從相關消息顯示，蘋果已經著手測試高達32核心設計的CPU架構配置，明顯將比現有M1處理器採用「4+4」核心數量增加不少，而這款處理器有可能將應用在新款Mac Pro，並且將使新機體積減少一半尺寸。

不過，相關說法指出明年預計推出的新款Mac Pro應該還是會考量散熱設計，因此體積可能會維持現狀，體型更小的機種預期會在2022年底之前問世。

另外，針對新款16吋MacBook Pro，以及新款iMac打造的Arm架構處理器，預期會配置最高16高效核心與4組節能核心設計，預期最快會在明年春季至秋季間推出，但預期蘋果也考慮推出採12核心與8核心設計版本。

至於在GPU部分，考量16吋MacBook Pro、iMac與Mac Pro會有較高顯示效能需求，因此預期會採用16核心至32核心設計，甚至在Mac Pro更可能直接增加至64核心或128核心，藉此對比目前採用AMD Radeon獨立顯示卡的設計。

而蘋果接下來預計推出的新款Arm架構處理器，是否會加入支援更多記憶體容量，以及能否對應更多外接螢幕數量，可能還是要看蘋果在新款處理器設計規劃而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Arm Mac Mini MacBook Pro 處理器

延伸閱讀

醫科生問「Macbook真的比較好用？」網友愣了：這功能是Mac死穴

Google與三星合作打造自製處理器 將以「Whitechapel」作為代稱

經濟解析／蘋果將推新Mac晶片 會讓英特爾有多受傷？

蘋果傳最快明春推下一代Mac晶片 目標超越英特爾

相關新聞

Apple Watch「心電圖」功能台灣解鎖 4代以後用戶15日起就能用

眾多Apple Watch用戶期待已久，先前礙於法令規範一直在台灣被閹割的「心電圖」功能終於解鎖！蘋果今宣布「心電圖」A...

被嫌貴、重！蘋果耳機AirPods Max耶誕節前已搶不到 炒高轉手價

蘋果公司（Apple）新推出的549美元AirPods Max全罩式耳機被嫌貴，但許多消費者晚一步網購，已無法在耶誕購物...

最貴AirPods來了 台灣售價超過1.8萬元

蘋果8日發表首款無線頭戴式耳機AirPods Max，每副定價高達549美元（近新台幣1.6萬元），比市場原本預期的34...

下一家蘋果直營店開在哪？ 網推新竹卻吵翻：竹科人嫌相容性低

蘋果公司在台開設2家直營店，深受消費者喜愛。不過，由於這2家直營店都開設在台北地區，因此就有網友猜測蘋果公司應該會在台北以外的地區展店，若考慮當地消費能力而言，在新竹展店的機率頗高。然而，有另一位網友則分析指出，台北「天母」才是蘋果直營店最佳的展店位置。

檢測結果墊底？Dyson實驗強調旗下空氣清淨機更符合日常需求

日前行政院消費者保護處以檢測潔淨空氣提供率 (CASR)方式進行坊間市售空氣清淨機效能檢測，其中發現實際抽檢10台市售空氣清淨機中，有9台潔淨空氣提供率不到上限一半、4台標示不合格、3台不符合節能標章，而Dyson更在檢測結果中墊底。不過，Dyson則強調本身以更貼近真實居家使用環境的POLAR實驗法檢驗，更握更高標準檢視旗下空氣清淨機的過濾效能，同時也將一般測試較難呈現的均勻度量化，藉此讓檢驗結果更貼近一般消費者日常。

對應高階MacBook Pro、iMac與Mac Pro的Arm架構處理器 將導入更多核心數量

依照彭博新聞記者Mark Gurman與Ian King取得消息，表示蘋果計畫在明年推出對應Mac機種使用的新款Arm架構處理器，將會加入更多核心數量，同時預期也會採用全新GPU設計，藉此讓整體運算效能再往上推。

真的出現了！蘋果推出AirPods Max耳罩式無線降噪耳機

今年蘋果新品連發！前幾次發表會都傳聞會登場的耳罩式耳機在今晚終於正式亮相。這款名為「AirPods Max」的耳罩式無線...

蘋果推出新降噪耳機AirPods Max 售價台幣18,490元

蘋果公司8日發表無線頭戴式新耳機AirPods Max，定價549美元，8日起接受預訂，將於15日出貨。這款耳機在台灣的...

智慧揚聲器超搶眼 水母喇叭升級藍牙 Belkin讓音箱可無線充電手機

生活中不可缺少的音樂，在現代科技與聲學技術的完美結合之下，有了新的呈現。2000年即發表首款搭配Apple iMac使用...

小米盒子S如何下載愛奇藝？介面為什麼全是英文？如何快速設定不迷路

我買的「小米盒子 S」國際版裡面有小米盒子本人、電源線、HDMI 線、遙控器等配件。遙控器要自己準備兩個 AAA 電池，將小米盒子的電源線、HDMI 線全部插上去，並根據螢幕顯示將遙控器跟小米盒子配對、連 Wifi，配對完就是一連串的 Google 帳戶登入

蘋果最快今天發表新耳機 AirPods Studio？

未能證實的一篇報導說，跡象顯示蘋果最快可能今天會發表傳聞已久的頭戴式新耳機AirPods Studio。

Razer終於推出旗下模組化桌機系統 將搭配NVIDIA RTX 3080銷售

Razer在年初CES 2020期間以Intel Ghost Cayon NUC設計打造的模組化桌機系統，在日前於新加坡活動中確定將成為正式產品銷售後，稍早終於進一步揭曉完整細節與上市資訊。

熱門新聞

真的出現了！蘋果推出AirPods Max耳罩式無線降噪耳機

蘋果推出新降噪耳機AirPods Max 售價台幣18,490元

最貴AirPods來了 台灣售價超過1.8萬元

蘋果出新降噪耳機AirPods Max！網驚售價能買iPad Air

Google列年度「最佳科技禮物」 台產品奪第一名讓網友超訝異

三星挖苦完蘋果還是跟著做：新手機不再附耳機和充電器

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。