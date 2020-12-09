對應高階MacBook Pro、iMac與Mac Pro的Arm架構處理器 將導入更多核心數量

依照彭博新聞記者Mark Gurman與Ian King取得消息，表示蘋果計畫在明年推出對應Mac機種使用的新款Arm架構處理器，將會加入更多核心數量，同時預期也會採用全新GPU設計，藉此讓整體運算效能再往上推。

從相關消息顯示，蘋果已經著手測試高達32核心設計的CPU架構配置，明顯將比現有M1處理器採用「4+4」核心數量增加不少，而這款處理器有可能將應用在新款Mac Pro，並且將使新機體積減少一半尺寸。

不過，相關說法指出明年預計推出的新款Mac Pro應該還是會考量散熱設計，因此體積可能會維持現狀，體型更小的機種預期會在2022年底之前問世。

另外，針對新款16吋MacBook Pro，以及新款iMac打造的Arm架構處理器，預期會配置最高16高效核心與4組節能核心設計，預期最快會在明年春季至秋季間推出，但預期蘋果也考慮推出採12核心與8核心設計版本。

至於在GPU部分，考量16吋MacBook Pro、iMac與Mac Pro會有較高顯示效能需求，因此預期會採用16核心至32核心設計，甚至在Mac Pro更可能直接增加至64核心或128核心，藉此對比目前採用AMD Radeon獨立顯示卡的設計。

而蘋果接下來預計推出的新款Arm架構處理器，是否會加入支援更多記憶體容量，以及能否對應更多外接螢幕數量，可能還是要看蘋果在新款處理器設計規劃而定。

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