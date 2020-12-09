檢測結果墊底？Dyson實驗強調旗下空氣清淨機更符合日常需求

日前行政院消費者保護處以檢測潔淨空氣提供率 (CASR)方式進行坊間市售空氣清淨機效能檢測，其中發現實際抽檢10台市售空氣清淨機中，有9台潔淨空氣提供率不到上限一半、4台標示不合格、3台不符合節能標章，而Dyson更在檢測結果中墊底。不過，Dyson則強調本身以更貼近真實居家使用環境的POLAR實驗法檢驗，更握更高標準檢視旗下空氣清淨機的過濾效能，同時也將一般測試較難呈現的均勻度量化，藉此讓檢驗結果更貼近一般消費者日常。

相比潔淨空氣提供率的檢測方式，是採取在高度約2.45公尺、內部容積約為28-30立方公尺，同時內部溫度控制在攝氏23度 (上下3度左右誤差)，以及相對溼度在45% (上下5%誤差)的實驗室模擬環境進行，Dyson採用的POLAR實驗法，則是採用約27立方公尺、9坪空間大小，並且以貼近實際家庭會將空氣清淨機擺放在角落使用模式進行測試，透過在不同位置設置9組空氣品質感應器，以每10秒蒐集一次空氣品質數據的間隔紀錄，藉此驗證空氣清淨機是否能將乾淨空氣吹送至家中每個角落，並且讓室內空氣能均勻淨化。

由於潔淨空氣提供率越高，主要還是對應空氣清淨機的空氣輸送能力，卻無法完成表現真正空氣清淨能力，原因在於需要同時考量是否能去除空氣中懸浮物質、細菌等有害物質，另外也必須考量設備輸送空氣能力是否能符合使用場景大小，以及是否控制好運作時的風噪聲等，因此並非只是單純看潔淨空氣提供率 (CASR)單一數值來評估空氣清淨機的效能。

而針對近期進入秋冬流感高峰期，加上近期門窗通常會緊閉，而使空氣不流通，因此更容易造成病毒迅速傳播，在溫差大於攝氏7度以上時，就會容易讓過敏突然加重，Dyson也標榜旗下Pure Cryptomic HP06三合一涼暖空氣清淨機，經實證可高效淨化全室空氣，並且濾除甲型流感病毒 (H1N1、H3N2)，以及腸病毒 (EV71)。

同時，Pure Cryptomic HP06三合一涼暖空氣清淨機更具備冷暖風調節功能，可偵測濕度、調節室內溫度，並且能透過Air Multiplier氣流倍增技術帶動室內空氣循環，自動將淨暖空氣吹送到家中各個角落，全面維持室內空氣品質。

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